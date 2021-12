Redaktion 12.01.2017 Aktualisiert am 16.08.2017 - 16:51 Uhr Lesedauer: 5 Minuten

ANZEIGE

Fonds-Porträt: BB Adamant Healthcare Index Investieren in die attraktivsten Gesundheitsmärkte weltweit

In die Healthcare-Branche investieren und dabei Klumpenrisiken vermeiden – das ermöglicht der BB Adamant Healthcare Index Fonds von Bellevue Asset Management, der Ende 2016 lanciert wurde und nun auch in Deutschland zum Vertrieb zugelassen ist. Was den Fonds von seinen Peers unterscheidet, erläutert Fondsmanager Samuel Stursberg.