Fonds-Porträt UBS All-Rounder Fund Multi-Asset-Fonds für alle Phasen des Wirtschaftszyklus

Welche Investment-Story steht hinter Ihrem Fonds?



Der UBS All-Rounder ist ein Multi-Asset-Fonds, der vier Szenario-Portfolios kombiniert. Jedes von ihnen ist auf eine Phase des Wirtschaftszyklus ausgerichtet, das heißt, es enthält die in der jeweiligen Marktphase zu favorisierenden Anlageklassen. Durch ein aktives Konjunkturzyklus-Management wird der Fonds an die jeweils vorherrschende Wirtschaftslage angepasst. Dabei wird das Szenario-Portfolio mit der höchsten Eintrittswahrscheinlichkeit übergewichtet, während zugleich das Portfolio untergewichtet wird, dessen Eintreten am unwahrscheinlichsten ist.