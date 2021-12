Fonds-Ranking Die 5 besten Frankreich-Aktienfonds über 5 Jahre

Die Investoren am europäischen Aktienmarkt spekulieren auf eine Präsidentschaft des europafreundlichen Kandidaten Emmanuel Macron. Nach dem ersten Wahlgang am Sonntag schlossen die Börsen beiderseits des Rheins im Plus. Mit den folgenden Fonds setzen deutsche Anleger auf Wachstum im Nachbarland.