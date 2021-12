Fonds-Ranking Top Ten: Die besten Türkei-Aktienfonds auf 5-Jahressicht

Neuer Börsen-Boom am Bosporus: Bereits zwei Tage nach dem Verfassungsreferendum in der Türkei stieg der Istanbuler Leitindex auf ein Vier-Jahres-Hoch. In den vergangenen zehn Jahren verloren Türkei-Aktienfonds aber auch bis zu drei Viertel ihres Wertes, wie unser Ranking zeigt.