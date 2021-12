Christian Hilmes 30.06.2016 Lesedauer: 1 Minute

Fonds-Rating Feri konzentriert sich auf Investment Research und Asset Management

Der Bad Homburger Vermögensverwalter Feri hat seine Rating-Agentur Feri Eurorating Services an die Berliner Scope Corporation veräußert. Ziel sei eine strategische Weiterentwicklung als „führendes Investmenthaus in Deutschland, Luxemburg, der Schweiz und Österreich“, so Feri-Vorstandschef Arndt Thorn.