Die vielversprechendsten Titel aus dem Dax- und M-Dax-Universum herausfiltern – das verspricht der S4A Pure Equity Germany. Wir stellen die Strategie des Fonds vor.

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den deutschen Aktienmarkt abzubilden. Und daraus resultierend besteht das Anlageuniversum aus insgesamt 90 Titeln, nämlich denen aus den deutschen Indizes Dax (40) sowie M-Dax (50).

Wenn deutsche Anleger in Aktien(-fonds) investieren, dann sieht man häufig eine gewisse Tendenz zum Home Bias, das heißt, dass Aktien deutscher Unternehmen sehr häufig den Weg ins Portfolio finden. Man fühlt sich anscheinend wohler, wenn man in den Heimatmarkt investiert.

Skeptiker führen an, dass man mit dem Fokus auf Deutschland sehr viele Chancen, die die globalen Aktienmärkte bieten, verpasst. Andererseits ist es so, dass der Anteil des Umsatzes, den beispielsweise die Dax-Unternehmen im Heimatmarkt Deutschland generieren, oft überschätzt wird. Denn häufig liegt der Umsatz, den man außerhalb Deutschlands tätigt, deutlich höher, und somit profitiert man bei einer Investition in deutsche Unternehmen indirekt auch vom Aufschwung und von der wirtschaftlichen Stärke anderer Regionen.

Und wer in den letzten zehn Jahren in einem der erfolgreichsten Deutschland Aktienfonds investiert war, konnte knapp 8 Prozent pro Jahr erzielen. Sein Name: S4A Pure Equity Germany (ISIN: DE000A1W8960).

Der Assetmanager

Source For Alpha ist ein unabhängiger, eigentümergeführter Vermögensverwalter beziehungsweise Assetmanager, gegründet 2010. Verwaltet werden derzeit mehr als 1,4 Milliarden Euro. Der Name drückt bereits aus, was Anleger erwarten können: Die Quellen identifizieren, die für den Mehrwert (Alpha) sorgen sollen. Was macht Source For Alpha anders als andere?

Objektiver, rationaler Blick

Man investiert objektiv auf Basis empirischer Kapitalmarktforschung. Also alles, was im Investmentprozess dazu führen kann, dass man sich vom eigenen Bauchgefühl leiten lässt oder Emotionen ins Spiel kommen, wird hier durch eine bestimmte Systematik vermieden. Die Herangehensweise beinhaltet also auch nicht zig Unternehmensbesuche pro Jahr, um sich mit den Vorständen der Unternehmen auszutauschen. Im Gegensatz dazu finden verschiedene wissenschaftliche Faktoren in der Strategie Anwendung.

Investmentuniversum und Anlageziel

Wenn man sich die Ergebnisse der beiden Indizes in den letzten fünf Jahren anschaut, kommt man schnell zu dem Schluss, dass es kaum gegensätzlicher sein kann: Während der Dax in den letzten fünf Jahren um rund 80 Prozent zulegen konnte, steht beim kleineren Bruder M-Dax ein Ergebnis von gerade einmal um die Nulllinie.

Der durchschnittliche Anteil an M-Dax-Titeln im Portfolio des S4A Pure Equity Germany lag in der Vergangenheit immerhin bei rund 35 Prozent (2022: 36,5 Prozent, 2023: 29,3 Prozent, 2024: 42 Prozent). In Anbetracht der deutlichen Underperformance des M-Dax gegenüber dem Dax ist es umso erstaunlicher, dass man mit einem Mix aus Dax- und M-Dax-Titeln den Dax relativ konstant outperformen konnte. Wie soll das funktionieren?

Investmentprozess: kluge Allokation zwischen Dax und M-Dax

Zunächst einmal hat man untersucht, wie der Dax und M-Dax in der Vergangenheit performte (Monatsrenditen). Was auffiel, war ein gewisses Performancemuster: In den ersten neun Monaten performte der M-Dax durchschnittlich deutlich besser als der Dax (Berechnung seit 1987, Stand 31.12.2023: 0,78 Prozent M-Dax vs. 0,34 Prozent Dax).

Ab Oktober bis zum Jahresende kippt das Bild und der Dax lässt den M-Dax deutlich hinter sich. Warum das so ist, erklärt Source For Alpha anhand wissenschaftlicher Studien: Im Laufe des Jahres führen sinkende Risikobudgets und auch zum Teil karrierebezogenes Verhalten der Fondsmanager zu höheren Renditen der großen Titel (Dax) zum Ende des Jahres.

Diese klare Saisonalität wird im Rahmen der Portfolioallokation entsprechend genutzt, und man hat am Ende des Jahres ein deutliches Übergewicht in M-Dax-Titeln, um mit einer hohen M-Dax-Gewichtung (circa zwei Drittel des Portfolios) ins neue Jahr zu starten. So sind die Top Ten per Ende Oktober ausnahmslos alles Dax-Titel, per Jahresende dreht sich das Bild und neun von zehn Titeln stammen aus dem M-Dax.

Dieses M-Dax-Übergewicht wird dann bis September in ein Dax-Exposure um die 85 Prozent umgeschichtet. Nun weiß man also, welcher Index zu welchem Zeitpunkt höher gewichtet werden soll. Dann bleibt immer noch die Frage offen, welche Titel allokiert werden sollten.

Die Titelauswahl

Auch bei der Titelauswahl werden Erkenntnisse aus der Kapitalmarktforschung angewendet. Konkret: Man schaut sich an, auf welche Prognosen beziehungsweise Faktoren zurückgegriffen werden kann, und nähert sich dem von der negativen Seite.

Warum von der negativen Seite? Einige Faktoren können negative Ergebnisse deutlich besser vorhersagen als positive. Als Grund führt Source For Alpha an, dass Finanzmärkte Informationen deutlich schlechter auf der Short-Seite des Kapitalmarkts verarbeiten. Im Rahmen der Titelauswahl werden Faktoren wie Value (Beispiel Ebitda/EV), Risiko (Beispiel Volatilität) und Momentum (Beispiel sechs Monate) herangezogen.

Sortierung in Dezile

Um eine ausreichend große statische Datenbasis zu erlangen, hat man die relevanten Werte des Stoxx 50 in Dezile eingeteilt und die durchschnittlichen Renditen berechnet. Diese Erkenntnisse werden dann auf den Dax und den M-Dax übertragen.

Nachfolgend ein paar Erkenntnisse daraus, anhand der drei wichtigsten Faktoren exemplarisch erläutert: Beim Faktor Value beispielsweise sieht man, dass Aktien mit hoher Bewertung im Schnitt schlechter abschneiden als die mit der größten Ausprägung des Faktors, also niedriger bewertet sind. Bei der Volatilität sieht man, dass die Aktien mit der niedrigsten Volatilität im Schnitt die beste Rendite liefern im Vergleich zu den schwankungsreicheren. Und beim Momentum ist es so, dass Aktien mit dem niedrigsten Momentum auch die niedrigsten Renditen abwerfen.

Firmen, die eine negative Faktorausrichtung (hohe Bewertung, hohes Risiko/hohe Volatilität, schlechtes Momentum) aufweisen, werden herausgenommen. Im nächsten Schritt werden dann die verbliebenen Titel nochmals unter die Lupe genommen, indem man Paramater wie zum Beispiel Risikomanagement-Aspekte berücksichtigt. Am Ende entsteht so ein Portfolio, das mit 40 bis 60 Positionen bestückt wird. Die Zusammensetzung des Portfolios wird fortlaufend überwacht. Der Fonds ist immer voll investiert, Derivate zur Absicherung werden nicht eingesetzt.

Rücken- oder Gegenwind

Der Fonds entwickelt sich positiv bei einer guten Entwicklung des deutschen Aktienmarktes und verzeichnet entsprechende Kursverluste bei Rückschlägen. Probleme entstehen bei einer starken Outperformance von Indexschwergewichten wie beispielsweise SAP.

Höchster Performancebeitrag

Ausschlaggebend für die bisherige Perfomance sei insbesondere gewesen, dass die saisonalen Regelmäßigkeiten ausgenutzt wurden: Eine höhere Gewichtung der Nebenwerte des M-Dax zum Beginn des Kalenderjahres sowie der Standardwerte des Dax zum Ende eines Kalenderjahres, erklärt Christian Funke, Vorstand und Fondsmanagement Source For Alpha.

Und eelche Trends und Entwicklungen sieht er?: „In den letzten Jahren hat die Indexkonzentration stark zugenommen, auch in Deutschland dominieren einige wenige Titel den Markt, wie SAP, Siemens, Allianz oder Airbus. Es wäre wünschenswert, wenn sich dieser Trend wieder umkehrt und die Marktbreite zunimmt.“

Die Performance

Zurecht ist der S4A Pure Equity Germany einer der besten Fonds für Deutsche Aktien und zeigt, dass die gewählte Strategie aufgeht. Die Ergebnisse sind im Vergleich zur Peergroup überzeugend. Seit der Auflage generiert er einen höheren Ertrag bei gleichzeitig geringerer Volatilität als der Dax 40 NR und auch der M-Dax TR wird deutlich outperformt, wenn auch auf mit einer höheren Volatilität.