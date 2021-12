Fonds-Vertrieb 2019 „Dilemma und Belastung für die Berater“

Welche Fondskategorien stehen bei Ihnen im kommenden Jahr vertrieblich vorn?

Dan Sauer: Europäische Pfandbriefe. Auch in der Variante der kurzen Duration für Anleger, die Zinssensitivität fürchten. In jedem Fall aktives Management, was sich bezahlt macht.

Welche einzelnen Fonds oder Fondsgruppen stehen außerdem im Fokus?

Sauer: ESG-Fonds, Aktien und Anleihen gleichermaßen, insbesondere unser Global Stars Equity (ISIN: LU0985320059) und Global Climate and Environment (LU0348926287). Weiterhin Outcome-orientierte Produkte wie die Alpha-Familie und Klassiker wie der Stable Return (LU0227384020).

Außerdem hätte ich gerne einen antizyklischen Tipp.

Sauer: Der Emerging Market Bond Opportunities Fund (LU0772919543), gemanagt von PGIM.

Das Thema Nachhaltigkeit, also ESG, hat schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel und wird immer wieder mal hervorgeholt. Was ist dieses Mal anders?