Fonds-Vertrieb 2019 „Zwei neue Strategien Anfang 2019“

Welche Fondskategorien stehen bei Ihnen im kommenden Jahr vertrieblich vorn?

Sandra Sonnleitner: Im Vertriebsmittelpunkt stehen bei uns weiterhin Multi-Asset-Lösungen. Hier haben wir einen speziellen Fokus auf Income-Strategien sowie etwas offensivere, flexiblere Ansätze, bei denen das Fondsmanagement die Möglichkeit erhält, je nach Marktlage die Ausrichtung des Portfolios entsprechend anzupassen. Um diesen Ansatz bestmöglich umzusetzen, haben wir unsere Produktpalette bereits vor einigen Jahren mit der DMAS-Familie, Allianz Dynamic Multi Asset Strategy, erweitert.

Welche einzelnen Fonds oder Fondsgruppen stehen außerdem im Fokus?

Sonnleitner: Wir sehen verstärkte Nachfrage nach Themenfonds, die bestimmte Megatrends abdecken. Einer der aus unserer Sicht wichtigsten Trends ist das Thema Künstliche Intelligenz. Die Auflage unseres Fonds Allianz Global Artificial Intelligence (ISIN: LU1548497699) vor etwas mehr als einem Jahr hat gezeigt, dass wir am Puls der Zeit sind. Er hat mittlerweile die Marke von einer Milliarde Euro geknackt.

Darüber hinaus gehen Anfang 2019 zwei Strategien an den Start, die sich den Trends Tierschutz sowie Smart Citys widmen. Auch diese Fonds greifen langfristige Zukunftsthemen auf und können als Beimischung einen attraktiven Mehrwert im Portfolio bieten. Zudem haben thematische Investments den großen Vorteil, dass sie die Geldanlage greifbarer machen.

>>> Lesen Sie hier im Überblick, was sich andere Fondsgesellschaften fürs neue Jahr vorgenommen haben

Außerdem hätte ich gerne einen antizyklischen Tipp.

Sonnleitner: Europäische Aktien haben in diesem Jahr vor allem im Vergleich zum US-Markt sehr gelitten. Seit den heißen Sommermonaten hinkt Europa den US-Indizes hinterher und Anleger wenden sich verunsichert ab. Befeuert wird der Trend durch die ungeklärte Brexit-Situation und aktuell die Unsicherheit um Italien. Die Fundamentaldaten bestätigen die schlechte Stimmung aber nicht: Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone geht immer weiter zurück und erreicht den niedrigsten Stand seit Dezember 2008 und Fachpersonal wird dringend gesucht. Steigende Löhne unterstützen den Konsum, der mehr als die Hälfe des Wirtschaftswachstums in der Eurozone trägt. Mit diesen Qualitäten kann sich Europa angesichts drohender Handelskriegsszenarien robuster erweisen als erwartet.

Das Thema Nachhaltigkeit, also ESG, hat ja nun schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel und wird immer wieder mal hervorgeholt. Was ist dieses Mal anders?