Fonds von der Insel auch in Kontinental-Währung

Die Londoner Fondsgesellschaft First State bietet künftig auch Euro-Varianten ihrer zehn Publikumsfonds am deutschen Markt an. Bisher gibt es hierzulande nur Aktienfonds der Gesellschaft, die in Britischen Pfund notiert sind. Ab Mai können Anleger in die neuen Anteilsklassen wechseln. Nur beim First State Global Emerging Markets Leaders (WKN: A0BKZD) dauert es bis zum 1. August.Die neuen Anteilsklassen gibt es zunächst nur für die Privatanleger-Tranchen der Fonds. „Wir planen, Euro-Klassen für institutionelle Kunden erst später einzuführen“, erklärt Charlie Metcalfe, Chef der First State Investments, die zum Asset-Management-Arm der Commonwealth Bank of Australia gehört. Die neuen Euro-Varianten sollen den Vertrieb der Fonds in Kontinentaleuropa erleichtern.