Michael Kohlhase (rechts) und Detlef Kohlhase von der Dr. Kohlhase Vermögensverwaltung. „Wer auf unsere Fonds vertraut, profitiert in der Regel zwar nicht in vollem Umfang von exorbitanten Kurszuwächsen in Boom-Phasen. Er muss aber auch keine großen Verluste befürchten, wenn es mal am Markt ungemütlich wird“, sagt Michael Kohlhase.