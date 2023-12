Redaktion 29.12.2023 in Fonds Lesedauer: 1 Minute

Teilen

Jahresrückblick Erinnern Sie sich an die wichtigsten Fonds-News 2023? Testen Sie Ihr Wissen

Fusionen, Neustarts, Abgänge: In der Fondsbranche ist 2023 einiges passiert. Erinnern Sie sich noch an die wichtigsten News? Dann testen Sie Ihr Wissen in unserem Jahresendquiz.