Die Rangliste präsentiert die 15 Anbieter mit den höchsten Nettozuflüssen. Unsere Bildstrecke zeigt für jede Fondsgesellschaft zudem die einzelnen Nettozu- und -abflüsse der vergangenen 36 Monate.

Zum Hintergrund: Wir betrachten dabei den europäischen Fondsmarkt komplett, also mit aktiv gemanagten Fonds und mit ETFs sowie inklusive der Geldmarktfonds. Im folgenden finden Sie zudem die aktuelle Rangliste der Asset Manager mit dem größten verwalteten Vermögen.

Ganz vorn liegt US-Fondsanbieter Blackrock mit 826 Milliarden Euro Assets under Management, dicht gefolgt von seiner ETF-Tochter iShares mit 821 Milliarden Euro. Der Blick auf die jüngsten Absatzzahlen in unserer Rangliste lässt wenig Raum für Zweifel, dass dort bald ein Wechsel an der Spitze bevorsteht.

Hier kommt das aktuelle Ranking der 20 größten Fondsanbieter:

Marktanteile in Prozent und verwaltetes Vermögen in Milliarden Euro (Stand 30. Juni 2024)

Anbieter Verwaltetes Vermögen in Milliarden Euro Marktanteil in Prozent Rang Verwaltetes Vermögen in Milliarden Euro 6/2023 Marktanteil in Prozent

6/2023 Blackrock 826 6,00 1 754 5,96 iShares 821 5,96 2 661 5,23 Amundi 599 4,34 3 533 4,21 JP Morgan 478 3,47 4 413 3,27 UBS 391 2,84 5 351 2,77 Vanguard 347 2,52 6 274 2,17 Goldman Sachs 284 2,06 7 275 2,18 BNP Paribas 270 1,96 8 249 1,97 Union Investment 243 1,77 9 210 1,66 HSBC 233 1,69 10 179 1,42 Nordea 228 1,65 11 199 1,58 Fidelity 226 1,64 12 214 1,69 DWS 219 1,59 13 206 1,63 Pictet 204 1,48 14 187 1,48 Xtrackers 201 1,46 15 149 1,18

Quelle: Morningstar direct

