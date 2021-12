Christian Hilmes 15.08.2016 Lesedauer: 2 Minuten

Fondsanalyse ETF-Portfolio versus ETF-Dachfonds

Die beiden großen Trends am deutschen Fondsmarkt: Asset Allocation per Mischportfolio und passives Investment per ETF ist nicht leicht zu kombinieren. Das zeigt eine Untersuchung der Rating-Agentur Morningstar auf. Demnach eignen sich nur wenige Produkte am deutschen Markt für passive Mischfonds.