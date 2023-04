Neue Funktionen Push-Alarm und Musterdepot-Screening in der Fondsanalyse

Unsere große Online-Fondsdatenbank bietet umfassende Informationen zu mehr als 33.000 Fonds, Indizes und ETFs. Auf diese Weise erhalten unsere User Detailwissen über die Rendite, die Zusammensetzung oder die Kosten von Fonds. Nach einer kostenlosen Registrierung auf unserer Website lassen sich zudem mehrere Musterdepots anlegen. Das ist vorteilhaft, wenn mit unterschiedlichen Depots verschiedene Börsenszenarien oder Anlagestrategien ausprobiert werden sollen. In jedem Musterdepot können Fondsanteile nach Belieben hinzugefügt oder entfernt werden. Der große Unterschied zu einem echten Depot besteht darin, dass alle Transaktionen im Musterdepot rein virtuell sind. So können Anleger sich risikolos mit dem Wertpapierhandel vertraut machen.

Neu: Push-Alarm

Neu ist unser Push-Benachrichtigungsservice, bei dem Limits für einzelne Wertpapiere gesetzt werden können. Ab sofort können alle Fonds und ETFs rund um die Uhr mit persönlich konfigurierbaren Einstellungen überwacht werden. Per Push-Benachrichtigung über die Glocke auf der Startseite wird informiert, wenn Bewegung in die Kurse kommt.

Die Konfiguration eines Alarms erfolgt über die Glocke, die sich auf der Startseite, in der Übersicht der Fondssuche und in jedem Fondsportrait befindet. Mit einem Klick auf das Symbol kann ein neuer Kursalarm zur Auswahl hinzugefügt oder bestehende Push-Benachrichtigungen geändert oder gelöscht werden. So bleibt man immer bestens informiert.

DAS INVESTMENT-Fondsanalyse: Push-Alarm

Bild vergrößern!

Depotstruktur-Analyse: So behalten Anleger den Überblick

Unser Musterdepot eignet sich nicht nur für Börsenneulinge. Auch für fortgeschrittene Anleger ist das virtuelle Depot ein optimales Instrument, um Strategien zu vergleichen und eventuell neue Anlageziele zu entdecken. Anleger profitieren bei der Einrichtung eines oder mehrerer Depots davon, dass sie mit wenigen Klicks Portfolios nach ihren Wünschen zusammenstellen und diese genauer analysieren und beobachten können. Mit der neuen Portfoliostruktur-Analyse lassen sich die Depots nach Regionen, Branchen und sogar nach den besten Einzeltiteln durchforsten. So können Anlageentscheidungen von Anfang an nachvollzogen, überprüft und angepasst werden.

Portfoliostruktur: © DAS INVESTMENT-Fondsanalyse: Depotstruktur

Bild vergrößern!