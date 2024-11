Systematische Anlagestrategien setzt das Quartett nun auch mit den drei Fonds Empureon US Equity, Empureon Volatility One und Empureon Volatility ESG One um. Ziel sei, Volatilitätsrisikoprämien zu vereinnahmen, erklärt Peker. So verkaufen die Fondsmanager börsengehandelte Put-Optionen auf den amerikanischen Aktienindex S&P 500. Das sei nichts anderes als eine Versicherung gegen das Risiko eines fallenden US-Aktienmarkts, für die eine Prämie fließt. „Wenn man die Put-Option kauft, versichert man sich gegen Risiken am Aktienmarkt, wenn man sie verkauft, bietet man Versicherungsschutz an“, so Fondsberater Daniel Lucke. Ein Teil der Prämie aus diesen Versicherungsgeschäften fließe direkt in den Ertrag. Um bei einem Crash aber nicht zu hohe Schäden begleichen zu müssen, setzen die Fondsstrategen zusätzlich auf zwei Absicherungsgeschäfte mit Optionen auf den S&P 500 sowie auf den Volatilitätsindex. Das schütze gegen zu hohe Verluste und Extremrisiken, so Peker.

„Wir glauben nicht mehr so richtig an das klassische Alpha“ Hinter diesem Konzept steckt auch eine gewisse Ernüchterung, erklärt Lucke: „Wir haben über Jahre und Jahrzehnte eine Desillusionierung am Kapitalmarkt erfahren.“ Es gebe kaum noch Alpha in den liquiden Märkten. Investoren müssten sich die Frage stellen: „Welches Risiko geht man ein und wie wird man dafür bezahlt?“ Ahmet Peker beschreibt die liquiden und großen Märkte als „weitgehend informationseffizient“. Sich einen Vorteil durch einen vermeintlichen Wissensvorsprung zu verschaffen, sei kaum möglich. „Wir glauben, dass zum Beispiel Market-Timing oder Titelselektion in den großen und effizienten Anlagemärkten kaum Mehrwert bringt“, sagt Peker. Zudem eint die Boutiquengründer die Überzeugung, dass nur systematischer Erfolg dauerhaft replizierbar sei. „Die Kausalität zwischen Anlageentscheidung und Anlageerfolg sollte nachvollziehbar sein. Rendite, die nicht durch ein klares Set von Regeln und Prozessen entstanden ist, ist schwieriger zu wiederholen“, erklärt Peker. Die Volatilitätsprämie eigne sich als Renditequelle besonders gut, da sie stetig und stabil fließe und Risikoaufschläge attraktiv seien. Das zeige sich am Beispiel des Empureon US Equity, der den S&P 500 abbildet, ergänzt durch die Volatilitätsprämien-Strategie. Über ein Jahr hat der Fonds knapp 41 Prozent zugelegt – und den Vergleichsindex damit um fast 5 Prozent geschlagen. Die Überrendite sei in einem starken Markt für US-Aktien auf die Prämie zurückzuführen, erklärt Peker. Hinter dem Ansatz stecke viel „Big Data“, so Daniel Lucke. Da die Strategie „prognosefrei“ sei, verstehen sich die Boutiquen-Gründer auch nicht als aktive Manager im klassischen Sinne. Im Handel mit Optionen und bei der Implementierung bestehe aber Flexibilität. Vor Markteinbrüchen fürchten sich die Boutiquen-Gründer jedenfalls nicht – im Gegenteil: „Wir haben unsere Fonds so konzipiert, dass sie bei Extremwert-Risiken möglichst stabil funktionieren und vielleicht sogar ein bisschen ins Positive laufen können“, so Lucke.