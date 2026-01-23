Die 2018 gegründete Fondsboutique Finccam verwaltet mehr als 4 Milliarden Euro für Investoren – und setzt dabei auf Risikoprämien. Wir stellen das Konzept der Münchner vor.

Mitte vergangenen Jahres knackte der Finccam Volatility Premium die 500-Millionen-Euro-Marke – mittlerweile liegt der Boutiquenfonds durch weitere Zuflüsse und eine gute Performance bei mehr als 600 Millionen Euro. „Wir nutzen die Differenz zwischen impliziter und realisierter Volatilität – die sogenannte Volatilitätsrisikoprämie - als Renditequelle“, erklärt Wolfgang Mader, der die Münchner Boutique Finccam im Jahr 2018 gemeinsam mit Bernhard Brunner und Reinhold Hafner gegründet hat.

Die Themen Risikomanagement im allgemeinen und Risikoprämien im speziellen beschäftigen die Gründer schon lange. Alle drei waren zuvor für Allianz Global Investors sowie deren frühere Tochtergesellschaft Risklab tätig, und kennen sich schon seit der Promotion.

Bei Finccam setzen sie die Risikomanagement- und Risikoprämienstrategien nun in Mandaten sowie eigenen Fonds um. Beim Volatility Premium bedeutet das konkret: Der Fonds schließt mit Banken insbesondere sogenannte Varianz-Swaps ab. Beide Seiten vereinbaren einen festen Volatilitätswert – etwa die 25 Punkte, die der sogenannte Angstindex VIX anzeigt. Am Ende des Zeitraums wird abgerechnet: War die tatsächliche Schwankung niedriger, erhält der Finccam-Fonds die Differenz. War sie höher, zahlt der Fonds an die Banken mit einem Limit, dem sogenannten Cap.

Das Konzept funktioniert, weil diese Versicherung einen Preis hat: Banken bezahlen eine Versicherungsprämie für Volatilitätsrisiken. Hinzu kommt, dass die implizite Volatilität, die Investoren absichern wollen, meist höher ist als die realisierte Volatilität, also die tatsächlichen Schwankungen am Markt. Anders gesagt: So schlimm wie befürchtet, kommt es oft nicht. „In 80 Prozent der Fälle ist die Prämie positiv“, erklärt Mader. Gegen die extremen Fälle wird das Portfolio mit unterschiedlichen Instrumenten aus dem Risikomanagement abgesichert.

Vorteil: Die Strategie funktioniert auch in Bärenmärkten

Mader sieht einen entscheidenden Vorteil: Die Strategie funktioniere vor allem auch in seitwärts tendierenden oder leicht negativen Aktienmärkten – „genau dann, wenn klassische Aktieninvestments nicht liefern“. Die Kunden könnten ein solches Investment auf der Aktienseite verbuchen – und hätten damit einen defensiven Bestandteil im Portfolio, der auch in schwachen Markphasen Erträge liefere.

Der Fonds ist jedoch nur ein Teil des Geschäfts. Insgesamt verwaltet die Boutique mit 17 Mitarbeitern Investorengelder in Höhe von 4,5 Milliarden Euro – der Großteil in Mandaten. „Bei großen Kunden können wir das Risikomanagement genau auf deren Bedürfnisse zuschneiden“, erklärt Mader. Um diese speziellen Strategien mit dem Fokus auf Risikoprämien und Absicherungsinstrumente auch kleineren Kunden anbieten zu können, hat Finccam mit dem BD Tail Protect und EQ Tail Protect zwei weitere Strategiefonds aufgelegt.

Für alle Fonds liegt die Mindestanlagesumme bei einer Million Euro, einige Banken und Portale ermöglichen ihren Kunden aber den Kauf ohne Einschränkungen. Dem größten Fonds, Finccam Volatility Premium, flossen in den ersten drei Quartalen des vergangenen Jahres knapp 164 Millionen Euro zu. Während die Vergleichsgruppe der Strategiefonds Aktien-Volatilitätsstrategien über drei und fünf Jahre nur knapp im Plus liegt, verbucht der Finccam-Fonds ein Plus von 22 beziehungsweise 31 Prozent.

Fokus auf Volatilitätsrisikoprämie – geringes Beta zum Aktienmarkt

Für Mader wichtig: Finccam konzentriere sich beim Volatility-Premium-Fonds bewusst auf die Volatilitätsrisikoprämie in Reinform. „Wir wollen die Prämie vereinnahmen und gleichzeitig ein möglichst geringes Beta zum Aktienmarkt.“ Konkret: Der Fonds soll nicht zusätzlich schwanken, wenn Aktienkurse fallen oder steigen – das sei entscheidend, um auch in schwachen Marktphasen seine Stärken ausspielen zu können.

Dieses Konzept, das die Gründer „puristic investing“ nennen, steckt auch im Namen der Boutique. Finccam setzt sich aus „Finance“ und „Occam“ zusammen. Namensgeber ist William von Ockham (englische Schreibweise: Occam), ein mittelalterlicher Philosoph und Theologe. Der Begriff Ockhams Rasiermesser steht für das Prinzip, dass die einfachste Erklärung in der Regel die beste ist. Mader: „Im Kern heißt das: Fokus auf das Wesentliche.“ Der Ansatz von Ockham, der eine Zeitlang in München lebte und auch dort begraben ist, spiegele diese Philosophie perfekt wider.