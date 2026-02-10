Anders als die anderen: Dieses Motto verfolgt der Vermögensverwalter Oberbanscheidt mit mittlerweile zwei eigenen Fonds. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Mischfonds haben es schwer? Das gilt nicht für die Strategie des Vermögensverwalters Oberbanscheidt & Cie. Der Oberbanscheidt Global Flexibel liegt auf Jahressicht knapp 20 Prozent im Plus – und damit deutlich über der Vergleichsgruppe der flexiblen, global anlegenden Mischfonds (6,6 Prozent). Ähnlich gut fällt die Bilanz über 3, 5 und 10 Jahre aus.

Das kommt auch bei den Anlegern an: Im Herbst vergangenen Jahres hat der Fonds die 100-Millionen-Marke geknackt. Mittlerweile liegt das Volumen bei knapp 160 Millionen Euro. Dabei wurden die hauseigenen Fonds – zu denen auch ein Aktienfonds zählt – erst vor zwei Jahren einem größeren Publikum geöffnet. Zuvor waren die 2013 und 2015 aufgelegten Strategien den Kunden der eigenen Vermögensverwaltung vorbehalten.

„Uns war schon bewusst, dass es ein breites Produktangebot von guten, funktionierenden Mischfonds gibt – und keiner auf den nächsten wartet, der von einer kleinen, eher unbekannten Firma vom Niederrhein gemanagt wird“, erzählt Andre Koppers, Gesellschafter und Geschäftsführer bei Oberbanscheidt und gemeinsam mit Marco Jansen und Christian Köpp für die Fonds des Hauses zuständig. „Da war unsere Idee, erstmal Leistung zu zeigen, bevor wir damit nach draußen gehen.“

Warum überhaupt eigene Fonds? Es habe immer wieder Anfragen von Kunden gegeben, die Beträge unter 250.000 Euro anlegen wollten. Eine Lösung: Die Vermögensverwaltungsstrategie in einen Multi-Asset-Fonds packen. Später kam dann der Wunsch von Anlegern, auch ausschließlich in die Aktienstrategie investieren zu können – die Geburtsstunde des Oberbanscheidt Dividendenfonds.

Auch die Bilanz des Aktienfonds kann sich sehen lassen: Im vergangenen Jahr lag das Plus – Stand Mitte Dezember – bei knapp 44 Prozent. Damit gehört der Fonds der Vermögensverwaltung vom Niederrhein zu den besten globalen Aktienstrategien des Jahres – eine beachtliche Leistung.

Anders als andere

„Unser Motto ist: Wir machen es anders als die anderen“, sagt Koppers. Auf Aktienseite bedeutet das: ein geringer Anteil an US-Aktien, keine einzige KI-Aktie im Portfolio. Stattdessen kamen frühzeitig Titel aus Rüstung und Verteidigung ins Portfolio, zudem vermeintlich langweilige Branchen wie Bau und Infrastruktur. „Zu sagen, wir wären in der Lage, den nächsten High Flyer am KI-Markt zu identifizieren – das wäre vermessen und nicht glaubwürdig. Aber wir trauen uns zu, in Europa einen guten Hersteller für Zement und Beton zu finden“, fasst Koppers zusammen.

Auch auf Rentenseite sieht er Unterschiede zum breiten Markt: Viele Mischfonds würden die Anleiheseite wenig nutzen, um eine Mehrrendite zu erzielen. Koppers und seine Kollegen setzen dagegen auf Unternehmensanleihen – auch mal im Hochzinsbereich Viele Fondsmanager seien nah an der Benchmark, liefern austauschbare Ergebnisse ab. Da werde am Markt wahrgenommen, wenn jemand es ganz anders macht. Koppers: „Dadurch haben wir eine andere Korrelation zu den etablierten großen Konzepten am Markt. Wenn man das in einem Portfolio kombiniert, bringt das Vorteile.“

Hinzu komme der transparente Anlagestil: Bekannte Aktien statt Derivate, Krypto oder Hedging. „Das ist alles nicht unser Ding“, sagt Koppers. In der Vermögensverwaltung werden die eigenen aktiven Fonds mit ETFs kombiniert. „ETFs sind ein Vehikel im Werk-

zeugkasten eines Vermögensverwalters.“ Der Blick auf die eigenen Fonds zeige jedoch, dass „aktives Management seine Daseinsberechtigung hat“.

Insgesamt betreut Oberbanscheidt an den Standorten Kleve, Düsseldorf und Krefeld mit zwölf Mitarbeitern Kundengelder in Höhe von 580 Millionen Euro. Im nächsten Jahr soll ein eigener Rentenfonds folgen – dann wäre das Fonds-Trio perfekt.