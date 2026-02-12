Ein langfristiger Horizont ist bei Aktien das A und O, sagen viele. Michael Geke setzt mit Quantmade auf das Gegenteil – und will gerade damit Ruhe ins Portfolio bringen.

Future Fundstars gewonnen, Fonds aufgelegt, Zertifikate-Firma gegründet: 2025 war für Michael Geke ein ereignisreiches Jahr. Alles begann mit der Frage: Wie lassen sich Portfolios schwankungsärmer gestalten? Geke ist Mathematiker und begann vor zehn Jahren, Algorithmen zu entwickeln – ursprünglich, um eigenes Geld anzulegen. Mittlerweile verwaltet er mit seiner Investmentfirma Quantmade mit einem siebenköpfigen Team 420 Millionen Euro für Family Offices und vermögende Privatpersonen.

Beim Investieren in Fonds und Aktien gilt ein langfristiger Anlagehorizont eigentlich als entscheidend. Das sei aber auch mit vielen Risiken verbunden, meint Geke. Er setzt auf das Gegenteil. „Das Schlüsselerlebnis war die Erkenntnis, dass sich Aktien nie linear nach oben bewegen, sondern immer unter Schwankungen“, erklärt Geke. Diese kleineren Schwingungen gebe es überall und in jeder Marktphase – egal ob die Aktie steigt, seitwärts läuft oder fällt.

Geke beschloss, den generellen Trend einer Aktie zu ignorieren und sich stattdessen auf diese Schwingungsmuster zu konzentrieren. Das lohne sich, wie er am Beispiel Infineon erklärt: In den vergangenen zwei bis drei Jahren pendelte die Aktie zwischen 30 und 40 Euro – Investoren hätten also seither kaum Geld verdient. Anders sei es mit seiner Methodik: „Wir haben mehrfach zwischen 25 und 30 Euro gekauft und bei 35 oder 36 Euro wieder verkauft.“

Geke konzentriert sich dabei auf den US-Markt. In der Regel werden die Aktien 10 bis 20 Tage gehalten. Ziel sei dann der Verkauf mit 5 bis 10 Prozent Gewinn. Wann eine Aktie gekauft oder verkauft wird, entscheidet der Algorithmus. Geke: „Es gibt keine emotionale oder menschliche Entscheidung.“ Jede Aktie habe ein eigenes Schwingungsmuster, daraus lasse sich eine Prognose für die kommenden Tage berechnen. Das sei ähnlich wie mit dem Wetterbericht: „Eine Wettervorhersage für 30 Tage ist sehr ungenau. Aber bei einer Drei-Tages-Wettervorhersage hat man eine viel größere Verlässlichkeit. So machen wir das bei Aktien auch.“

Gewinner des Future Fundstars

In die Analyse fließen dabei lediglich die Kursdaten einer Aktie ein – keine Unternehmensdaten, keine Wirtschaftsdaten, keine Prognosen von Analysten. In drei Jahren macht Quantmade etwa 1.000 Trades. Das führe auch zu genaueren Prognosen. Investiert wird aber nicht auf Teufel komm raus: „Wenn die Märkte fallen, können wir bis zu 100 Prozent Cash halten.“ Aus diesem Grund sei die Strategie auch als Mischfonds aufgelegt.

Mit seiner Investmentstrategie gewann Geke im Januar 2025 den Wettbewerb Future Fundstars. Anfang Mai folgte die Auflage seines ersten Ucits-Fonds Quantmade AI Quant, der im ersten halben Jahr 32 Millionen Euro eingesammelt hat. Belastbare Kursdaten gibt es aufgrund der kurzen Historie des Fonds noch nicht. Für seine Mandate gibt Geke

im defensiven Modell jährliche Renditen von 9 Prozent an, die Volatilität liege bei 6 Prozent. Das offensive Modell komme auf jährlich 25 Prozent Rendite bei 15 Prozent Volatilität. Der Fonds sei defensiv ausgerichtet und eigne sich daher als risikoarmer Baustein im Portfolio.

Risikoreichere Strategien setzt Geke in Form von Zertifikaten um. Dafür hat er gemeinsam mit Investor Frank Thelen die Zertifikate-Plattform Quant42 gegründet. Im November 2025 ging es mit zwei Strategien los, die sich explizit an Privatanleger richten. Auch die Zertifikate basieren auf den quantitativen Quantmade-Strategien, können aber sowohl Long- als auch Short-Positionen eingehen.

Geke hat bereits weitere Pläne: Als Nächstes soll ein Alternativer Investmentfonds (AIF) folgen, der quantgesteuerte Hedgefonds-Strategien umsetzt. Ein weiteres Produkt gehe „in Richtung aktiver ETF“. Das neue Jahr dürfte also für Michael Geke nicht ruhiger werden – im Gegenteil.