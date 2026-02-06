Eine Anleihe im Portfolio, aber alle Risiken ausgeschaltet: Mit diesem Konzept ist Xaia seit der Finanzkrise erfolgreich. Wir stellen die Münchner Fondsboutique vor.

In der Finanzkrise eine Investmentboutique gründen? Das hätte auch schiefgehen können. Für Wolfgang Klopfer, Ulrich von Altenstadt und Jochen Felsenheimer, die 2009 unter dem Dach der Assénagon-Gruppe starteten, war der Zeitpunkt jedoch genau richtig. Ihren ersten Fonds mussten sie fünf Monate nach Auflage vorübergehend für Anleger schließen – innerhalb kurzer Zeit hatten Investoren 300 Millionen Euro investiert.

„Hätten wir das 2007 gemacht, wäre es sicherlich schwierig geworden“, erzählt Jochen Felsenheimer. Doch die dramatischen Strukturbrüche, die die Finanzkrise mit sich gebracht hatte, sorgten bei Investoren für ein Umdenken: „Viele waren auf der Suche nach Strategien, die einen konstanten, berechenbaren Ertrag liefern – unabhängig davon, was die Märkte machen.“

Damit traf die Münchner Boutique einen Nerv. Im Kern kaufen Felsenheimer und sein Team Anleihen und sichern die darin enthaltenen Risiken – Währungsrisiken, Zinsänderungsrisiken und Ausfallrisiken – über Derivate ab. Dafür nutzen die Anleihespezialisten verschiedene Swaps, also Tauschgeschäfte, wie Kreditausfallversicherungen. Sind die Einnahmen aus der Anleihe höher als die Ausgaben für alle Sicherungen, landet dieser Betrag bei den Investoren.

Felsenheimer: „Wir haben eine Anleihe im Portfolio, aber alle Risiken sind ausgeschaltet.“ Anders gesagt: „Es ist uns wurscht, was der Markt macht. Diese Strategie performt unabhängig davon, ob jetzt die Aktienmärkte morgen steigen oder fallen.“

Strategie schwankt kaum

Mit einem solchen marktneutralen Konzept lassen sich keine 10 Prozent Rendite im Jahr erzielen, stellt Felsenheimer klar. Beim Xaia Credit Basis liegt die jährliche Rendite über fünf Jahre bei 3,3 Prozent, über drei Jahre sind es knapp 4,8 Prozent.

Die Stärke der Strategie lässt sich aber an den extrem geringen Schwankungen ablesen: Über beide Zeiträume liegt die Volatilität bei 0,85 Prozent, der tiefste Fall seit Auflage vor 16 Jahren bei 1,9 Prozent. Zum Vergleich: Bei ETFs auf den MSCI World liegt die Volatilität im Schnitt bei 12 bis 13 Prozent. Felsenheimer bestätigt: „Unsere Investoren finden das Risiko-Return-Profil cool – für das Risiko, das sie eingehen müssen, bekommen sie viel Ertrag.“

Im Jahr 2010 und 2011 kamen zwei weitere Fonds hinzu – einer davon nutzt Preisunterschiede zwischen Aktien und Anleihen desselben Unternehmens aus. Eine weitere Strategie, aufgelegt 2024, richtet sich ausschließlich an semiprofessionelle und institutionelle Investoren. Hinzu kommen Spezialfonds und Mandate. Insgesamt verwaltet Xaia knapp 1,5 Milliarden Euro – in den ersten drei Quartalen 2025 lagen die Zuflüsse bei 215 Millionen Euro. Zu den Kunden der Boutique zählen Banken, Versiche-

rungen, Pensionskassen, Family Offices, Vermögensverwalter und Dachfonds.

Seit dem Jahr 2012 ist das Unternehmen von der einstigen Muttergesellschaft unabhängig. Jüngst gab es wieder Veränderungen: Mitgründer Ulrich von Altenstadt hat sich aus der Geschäftsführung zurückgezogen, für ihn sind mit Christofer Vogt und Jan-Frederik Mai zwei jüngere Kollegen aufgerückt – beide seit 2010 im Unternehmen. „Das

waren unsere ersten beiden Mitarbeiter“, sagt Felsenheimer. Damit sei der erste Schritt des Generationswechsels getan. Insgesamt hat die Boutique 13 festangestellte Mitarbeiter. Davon arbeiten elf im Portfoliomanagement – Mathematiker sowie quantitativ orientierte Ökonomen.

Parallelen zur Finanzkrise

Von Krisenpropheten, die „immer gleich den nächsten Zusammenbruch herbeireden“, hält Felsenheimer zwar nichts, allerdings sieht er aktuell durchaus Parallelen zur Finanzkrise: „Das Umfeld ist fragiler geworden.“ Klassische Korrelationen würden nicht mehr funktionieren, jahrzehntelange Grundfeste infrage gestellt. Der Unterschied: „Sehr

viele haben die Situation der Finanzkrise noch gut im Gedächtnis und versuchen frühzeitig, ihr Portfolio krisensicher zu machen.“ Dabei sieht Felsenheimer Boutiquen wie Xaia im Vorteil: „Das, was wir machen, gibt es nicht als ETF.“