Julian Bäuerle: Genau hier setzen wir mit 'Die-Fondsboutique' an. Wir möchten diesen Spezialisten eine Plattform bieten, um ihre Einzigartigkeit und ihre Expertise in den Fokus zu rücken. Viele Boutiquen haben herausragende Produkte, aber es fehlt oft an der Sichtbarkeit. Durch gezielte Marketingstrategien, die auf die Bedürfnisse dieser Fonds abgestimmt sind, helfen wir dabei, ihre Alleinstellungsmerkmale hervorzuheben und die richtige Zielgruppe zu erreichen.

Der Trend geht aktuell stark in die Richtung von Passivfonds. Läuft das kleineren Fonds aus aktiven Häusern, wie es Fondsboutiquen in der Regel sind, nicht entgegen?

Sie bieten an, Fondsboutiquen beim Marketing zu unterstützen und haben dafür die Plattform „www.die-fondsboutique.de“ gegründet. Schaffen die Boutiquen in Zeiten von Social Media das nicht selbst?

Bäuerle: Jeder, der schon einmal in irgendeiner Weise mit Social Media zu tun hatte, weiß, dass dies mit harter Arbeit, Kontinuität und hoher Professionalität verbunden ist. Hier kommen wir ins Spiel. Wir verstehen, dass Boutique-Fondsanbieter ihre Ressourcen primär auf das Management ihrer Produkte konzentrieren. Deshalb übernehmen wir den gesamten digitalen Auftritt – von Social Media über Content-Erstellung bis hin zu gezielten Kampagnen. Unser Ziel ist es, dass unsere Partner sich voll auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können, während wir für ihre mediale Präsenz sorgen.

Woran hapert es Ihrer Ansicht nach bei der Außendarstellung?

Bäuerle: Bei der Außendarstellung hapert es oft an der Fähigkeit, die komplexen Ansätze und Modelle verständlich zu kommunizieren. Besonders herausfordernd ist es, den ‚Maschinenraum‘ der Strategie so darzustellen, dass die besonderen Stärken und Vorteile für die Zielgruppe nachvollziehbar sind. Oft fehlen die Zeit und das Know-how, um eine konsistente und professionelle Außendarstellung aufzubauen. Mit unserer Boutique-Plattform stellen wir sicher, dass Fondsboutiquen eine klare, authentische und überzeugende Stimme in den digitalen Medien erhalten. Wir wissen, wie wichtig eine gute Kommunikation ist, und unterstützen unsere Partner genau in diesem Bereich.

Was bieten Sie genau an?

Bäuerle: Wir bieten ein umfassendes Leistungspaket, das auf die Bedürfnisse von Fondsboutiquen abgestimmt ist. Unser Schwerpunkt liegt auf maßgeschneiderten Online-Marketingkampagnen, Podcasts, Webinaren und der Optimierung der digitalen Präsenz – etwa durch individuelle Landingpages und gezielte Linkedin-Strategien. Zudem veranstalten wir exklusive Netzwerk-Events und schaffen Verbindungen zu Plattformen und Vertriebskanälen, die für kleinere Fonds oft schwer zugänglich sind.

Es gibt bereits Unternehmen, die in ähnlicher Ausrichtung am Markt unterwegs sind – und teils noch mehr Services als nur das reine Marketing anbieten. Wo soll Ihr USP sein?

Bäuerle: Unser Alleinstellungsmerkmal liegt in unserer Spezialisierung und unserem tiefen Verständnis sowohl der Finanzwelt als auch des digitalen Marketings. Anders als allgemeine Marketingagenturen konzentrieren wir uns ausschließlich auf Fondsboutiquen und deren spezifische Herausforderungen. Darüber hinaus bieten wir nicht nur digitale Sichtbarkeit, sondern auch persönliche Betreuung und strategische Vertriebsunterstützung, um den Zugang zu Plattformen und Vertriebspartnern zu ermöglichen, die kleineren Fonds oft verschlossen bleiben. Mit unserer Plattform wollen wir es Boutiquen ermöglichen, sich im Markt zu behaupten und nachhaltig zu wachsen.



Über den Interviewten:

Julian Bäuerle hat mit seinem Unternehmen „Boutique Marketing Investment“ das Marketing-Angebot „Die Boutiquen-Plattform“ gegründet. Er ist zudem im digitalen Marketing für den unabhängigen Vermögensverwalter Albrech & Cie. tätig.