Die deutsche Fondsbranche verwaltet erstmals über 4,85 Billionen Euro – Rekord. Dabei liegen beim Neugeschäft ETFs deutlich vorne. Der BVI hat die genauen Absatzzahlen ermittelt.

Die deutsche Fondsbranche verzeichnete 2025 ein erfolgreiches Jahr – ein Jahr mit dem höchsten Neugeschäft seit dem Super-Absatzjahr 2021, wie der deutsche Fondsverband BVI in einer aktuellen Analyse betont. Demnach kletterte das in Deutschland verwaltete Vermögen der hierzulande aktiven Fondshäuser erstmals über die Marke von 4,85 Billionen Euro – ein neuer Höchststand. Allein in offene Publikumsfonds investierten Anleger netto 86 Milliarden Euro.

„Immer mehr Menschen erkennen, dass Wertpapiere ein zentraler Baustein für den Vermögensaufbau und die Altersvorsorge sind“, kommentiert BVI-Präsident Matthias Liermann die aktuellen Zahlen. Diese Entwicklung spiegelt sich allerdings nicht nur in den Absatzzahlen wider: Die Bundesbank zählt mittlerweile 37 Millionen Wertpapierdepots in Deutschland – 14 Millionen mehr als noch 2020, wie der BVI weiter anmerkt.

ETFs dominieren die Zuflüsse

Der wichtigste Wachstumstreiber im Fondsgeschäft des vergangenen Jahres waren ETFs: Von den 86 Milliarden Euro Nettomittelaufkommen bei Publikumsfonds entfielen laut dem BVI allein 57 Milliarden auf börsengehandelte Indexfonds. Zum Jahresende 2025 summierte sich das ETF-Vermögen auf 489 Milliarden Euro – ein sprunghafter Anstieg gegenüber den 301 Milliarden Euro Ende 2024.

Allerdings lassen sich die Zahlen nicht direkt vergleichen, wie man beim BVI einräumt: Seit Anfang 2025 erfasst der Verband ETF-Bestände über Clearstream-Daten deutlich umfassender. Zuvor waren nur jene ETFs in die Statistik eingeflossen, die explizit auf den deutschen Markt ausgerichtet waren. Das rasante ETF-Wachstum hatte jedoch dazu geführt, dass die Lücke zwischen ausgewiesenem und tatsächlichem Marktvolumen immer größer wurde – daher die Umstellung.

Aktien- und Rentenfonds gefragt

Bei den Fondskategorien führten Aktienfonds das Neugeschäft an: Sie sammelten netto 52 Milliarden Euro ein, wobei 45,6 Milliarden auf Aktien-ETFs und nur 6,4 Milliarden auf aktiv gemanagte Produkte entfielen. Das verwaltete Vermögen in Aktienfonds erreichte 932 Milliarden Euro, davon bereits 405 Milliarden in ETFs.

Auch Rentenfonds verzeichneten starke Zuflüsse von 30,7 Milliarden Euro, zu denen Renten-ETFs 11,5 Milliarden beisteuerten. Besonders gefragt waren Anleihen mit kurzen Laufzeiten: Fonds mit bis zu drei Jahren Restlaufzeit zogen 18,1 Milliarden Euro an, gefolgt von Unternehmensanleihenfonds mit 10,8 Milliarden Euro. Das Gesamtvermögen in Rentenfonds belief sich auf 295 Milliarden Euro, wovon 81 Milliarden auf ETFs entfielen.

Geldmarktfonds sammelten 6,6 Milliarden Euro ein und verwalten nun 61 Milliarden Euro. Mischfonds konnten mit 2,3 Milliarden Euro Zuflüssen zwar wieder zulegen, nachdem sie 2024 noch Abflüsse verzeichnet hatten. Ihr Vermögen beziffert der BVI auf 386 Milliarden Euro.

Immobilienfonds weiter unter Druck

Einen Dämpfer gab es bei offenen Immobilienfonds: Im aktuell schwierigen Marktumfeld mussten sie Abflüsse von 7,7 Milliarden Euro hinnehmen. Die Rückgaben verteilten sich relativ gleichmäßig über das Jahr, pro Quartal flossen zwischen 1,5 und 2,1 Milliarden Euro ab. Das verwaltete Vermögen sank damit auf 112 Milliarden Euro.

Bei der Interpretation des abgeflossenen Volumens aus offenen Immobilienfonds ist zu beachten: Die Abflüsse spiegeln jeweils Verkaufsentscheidungen wieder, die Anleger bereits zwölf Monate zuvor getroffen haben: Wer Fondsanteile nach dem 21. Juli 2013 erworben hat, muss eine zwölfmonatige Kündigungsfrist einhalten, um sie wieder zurückgeben zu können.

Institutionelles Geschäft zieht an

Im Geschäft mit institutionellen Anlegern legten die Gesellschaften deutlich zu: Offene Spezialfonds verzeichneten mit 64,3 Milliarden Euro fast doppelt so hohe Zuflüsse wie im Vorjahr (33,8 Milliarden Euro). Wertpapier-Spezialfonds legten von 26,6 auf 59,8 Milliarden Euro zu . Das Gesamtvermögen in Spezialfonds erreichte 2,29 Billionen Euro, wobei Altersvorsorgeeinrichtungen mit 813 Milliarden und Versicherer mit 536 Milliarden Euro die wichtigsten Investorengruppen darstellen.

Der positive Trend des vergangenen Jahres ist im laufenden Jahr bislang nicht abgerissen: Vielmehr setzt sich die aus Sicht der Fondsbranche insgesamt erfreuliche Entwicklung zu Jahresbeginn 2026 fort, wie der BVI beobachtet.