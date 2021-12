Fondsdepot Bank Werner Traidl neuer Generalbevollmächtigter

In seiner Position als Kundenbetreuungs-Chef verantwortet Traidl die Marktseite mit den Funktionen Vertrieb, Kundenbetreuung und Marketing.Traidl berichtet an den Fondsdepot-Bank-Chef Christian Dicke, der per sofort auch die Marktseite verantwortet. Sabine Dittmann-Stenger, bislang Kundenbetreuungs-Chefin, verantwortet jetzt auf der Marktfolgeseite die Operations sowie die regulatorischen Funktionen.Traidl war von 2009 bis 2014 Generalbevollmächtigter der Deutsche Wertpapier-Service Bank (dwpbank) und verantwortete dort die Bereiche Neukundenakquisition sowie Kundenbetreuung Wholesale. Er war maßgeblich an der Gewinnung von Neukunden beteiligt und leitete darüber hinaus strategische Projekte zum Thema Investmentkonten. Davor war er 10 Jahre bei der Dresdner Bank in verschiedenen Rollen und Aufgaben im Bereich Transaction Banking tätig. Vorherige Stationen waren die Unternehmensberatung PriceWaterhouseCoopers und die WGZ Bank.