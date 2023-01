Die Fonds-Favoriten der Top-Vermögensverwalter Michael Gollits empfiehlt den GAM Star Cat Bond

Nach dem Hurrikan Ian schlossen Katastrophen-Anleihen, sogenannte Cat Bonds, 2022 mit einem seltenen Verlust auf Jahresbasis. Noch seltener ist allenfalls, dass dieser Verlust mit einem schlechten Börsenjahr zusammenfällt. Der hohe Versicherungsbedarf gegen Naturkatastrophen bei gleichzeitig geringem Risikokapitalangebot führt zu einem harten Markt, wie ihn Versicherer nennen. Oder, für Anleger übersetzt: Zu Verzinsungen, wie man sie allenfalls nach Gründung dieses Marktes in den 1990er-Jahren erhielt.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Wir kaufen den GAM Star Cat Bond (ISIN: IE00B3Q8M574), den Experten der Investmentgesellschaft Fermat Capital managen. Das von den Brüdern John und Nelson Seo gegründete Unternehmen verfügt über herausragende Expertise in der Bewertung von Versicherungsrisiken und der Portfoliokonstruktion. Angemerkt sei, dass der in der Presse häufig als Indiz für den Klimawandel zitierte Anstieg der Schadensvolumina aus gestiegenen Immobilienpreisen und dichter besiedelten Küstenregionen resultiert und natürlich in die Chance-Risiko-Kalkulationen einfließt.