Die Fonds-Favoriten der Top-Vermögensverwalter Michael Gollits empfiehlt den GAM Star Cat Bond

DAS INVESTMENT fragt regelmäßig unabhängige Vermögensverwalter nach ihren Fondsempfehlungen. Hier begründet Michael Gollits von der Vermögensverwaltung von der Heydt & Co. seinen Vorschlag für einen Anleihenfonds.

| Bildquelle: Fotomontage von Jessica Hunold mit Canva / von der Heydt & Co. AG

Michael Gollits: Der Vorstand der Frankfurter Vermögensverwaltung von der Heydt & Co. sieht Chancen bei Katastrophen-Anleihen.

Nach dem Hurrikan Ian schlossen Katastrophen-Anleihen, sogenannte Cat Bonds, 2022 mit einem seltenen Verlust auf Jahresbasis. Noch seltener ist allenfalls, dass dieser Verlust mit einem schlechten Börsenjahr zusammenfällt. Der hohe Versicherungsbedarf gegen Naturkatastrophen bei gleichzeitig geringem Risikokapitalangebot führt zu einem harten Markt, wie ihn Versicherer nennen. Oder, für Anleger übersetzt: Zu Verzinsungen, wie man sie allenfalls nach Gründung dieses Marktes in den 1990er-Jahren erhielt.

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Wir kaufen den GAM Star Cat Bond (ISIN: IE00B3Q8M574), den Experten der Investmentgesellschaft Fermat Capital managen. Das von den Brüdern John und Nelson Seo gegründete Unternehmen verfügt über herausragende Expertise in der Bewertung von Versicherungsrisiken und der Portfoliokonstruktion. Angemerkt sei, dass der in der Presse häufig als Indiz für den Klimawandel zitierte Anstieg der Schadensvolumina aus gestiegenen Immobilienpreisen und dichter besiedelten Küstenregionen resultiert und natürlich in die Chance-Risiko-Kalkulationen einfließt.