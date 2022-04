Die Fonds-Favoriten der Top-Vermögensverwalter Christian Mallek empfiehlt den Guinness Sustainable Energy

Dass der Umbau zu einer nachhaltigen Energieversorgung eine der zentralen Aufgaben der heutigen Zeit ist, wurde uns durch den Krieg in der Ukraine sowie durch den Bericht des Weltklimarats Anfang April wieder einmal schmerzhaft vor Augen geführt.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2022

Anleger, die von diesem Trend profitieren möchten, aber Investitionen in hochvolatile Wasserstoffwerte scheuen, sollten einen Blick auf den Guinness Sustainable Energy (ISIN: IE00BGHQF417) werfen. Fondsmanager und Ex-Shell-Ingenieur Jonathan Waghorn legt seinen Fokus klar auf Large Caps mit etablierten Geschäftsmodellen und erzielte in den letzten drei Jahren trotz eines relativ niedrigen Betas eine Performance von rund 27 Prozent per annum.

Branchen-Schwerpunkte des Fonds sind derzeit Ausrüster sowie Erzeuger von erneuerbaren Energien. Größter Einzelwert ist mit einer Gewichtung von knapp 5 Prozent Stromproduzent Iberdrola. In unserem Sigavest Vermögensverwaltungsfonds ist der Guiness Sustainable Energy einer von mehreren Bausteinen im Bereich der Ökologie-Investments.

Über den Autor: Christian Mallek ist Geschäftsführer der Sigavest Vermögensverwaltung