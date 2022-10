Die Fonds-Favoriten der Top-Vermögensverwalter Christian Mallek empfiehlt den Structured Solutions Next Generation Resources

Der Trend hin zu erneuerbaren Energien ist ungebrochen. Allein die Tatsache, dass der Verbrennungsmotor zukünftig ausgedient hat und der Verkauf von Elektroautos in diesem Jahr einen Rekord erreicht, spricht eine eindeutige Sprache. Eindeutig ist auch der Name unseres vorgestellten Fonds, den wir als Baustein des ESG-Anteils in unserem Sigavest Vermögensverwaltungsfonds halten. Der Structured Solutions Next Generation Resources (ISIN: LU0470205575) investiert in Unternehmen aus dem Rohstoffsektor, welche sogenannte Next-Generation-Rohstoffe fördern. Dabei handelt es sich vor allem Rohstoffe, die für Zukunftstechnologien, medizinischen Fortschritt und den demografischen Wandel benötigt werden.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2022

Fondsmanager Tobias Tretter von Commodity Capital legt einen Schwerpunkt auf Lithium-Unternehmen, die mit rund 58 Prozent im Fonds gewichtet sind. Weitere 15 Prozent entfallen auf Energiemetalle, gefolgt von Silber, Basismetallen und Gold. Ein Investment in den Structured Solutions Next Generation Resources war bislang naturgemäß mit einer hohen Volatilität verbunden. Anleger mussten einen zwischenzeitlichen Maximum Drawdown von 75 Prozent aushalten. Dafür wurden sie jedoch mit einer Zehn-Jahresrendite von 246 Prozent belohnt, was einer durchschnittlichen Performance von über 13 Prozent per annum entspricht. Langfristig dürfte an diesem Investitionszweig kein Weg vorbeiführen. Um die Schwankungen abzufedern, empfiehlt sich ein gestaffelter Einstieg, beispielsweise über Sparpläne.