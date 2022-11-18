Die Fonds-Favoriten der Top-Vermögensverwalter Guido vom Schemm empfiehlt den Threadneedle Global Technology

DAS INVESTMENT fragt regelmäßig unabhängige Vermögensverwalter nach ihren Fondsempfehlungen. Hier begründet Guido vom Schemm von der Vermögensverwaltung GVS Financial Solutions seinen Vorschlag für einen Aktienfonds.

Der Threadneedle Global Technology (ISIN: LU0444971666) besticht durch Kontinuität und bietet nach den deutlichen Kursrückgängen im Tech-Himmel wieder ein attraktives Einstiegsniveau. Der Fonds steht für langfristigen Vermögenszuwachs, indem er auf die Technologiegewinner von morgen setzt. In den vergangenen zehn Jahren legte er durchschnittlich über 20 Prozent pro Jahr (in Euro gerechnet) zu und löste damit sein Versprechen eindrucksvoll ein. Verglichen etwa mit den mehr als 60 Prozent Plus auf Sicht von drei Jahren, bleibt die Peergroup des Fonds weit zurück. Technologie-Aktienfonds schafften im Schnitt lediglich ein Drittel dieses Zuwachses.

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Der Threadneedle Global Technology hat derzeit ein ausgeprägtes US-Exposure. Sein Management setzt vor allem auf die Sektoren Halbleiter und Software. Die beiden Branchen machen rund 60 Prozent des investierten Volumens aus. Unter den Top-5-Positionen finden sich Tech-Schwergewichte wie Apple, Alphabet und Microsoft.