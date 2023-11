Zum 1. Januar 2024 Neuer Leiter Gesamtvertrieb bei Fonds Finanz

Der Münchner Maklerpool Fonds Finanz bekommt einen neuen Leiter Gesamtvertrieb: Rocco Strauß übernimmt die Position ab 1. Januar 2024. Er folgt auf Christopher Quast, der Fonds Finanz nach fünf Jahren auf eigenen Wunsch Ende Februar 2024 verlässt.

Strauß war zuletzt vier Jahre lang bei Wefox Deutschland tätig. Der Diplom-Kaufmann leitete hier den Vertrieb, überwiegend als Geschäftsführer. Zuvor war er unter anderem als Leiter Gesamtvertrieb Ausschließlichkeit bei Universa Versicherungen sowie Direktionsbeauftragter beim Münchener Verein tätig.

Bei Fonds Finanz will der 49-Jährige nun das Wachstum im Gesamtvertrieb weiter vorantreiben: „Der Versicherungsvertrieb steht branchenweit vor großen Herausforderungen – insbesondere bei der Digitalisierung, veränderten Beratungsprozessen sowie der Mitarbeitergewinnung. Diese Bereiche werde ich fortan vorantreiben und freue mich auf interessante und zukunftsweisende Projekte“, äußert sich Strauß.

„Rocco knüpft zukünftig mit seiner Arbeit an die bereits sehr erfolgreichen Vertriebsprojekte von Christopher an, der den Vertrieb in diesem Jahr komplett neu ausgerichtet hat“, sagt Norbert Porazik, Geschäftsführer der Fonds Finanz.

Über Fonds Finanz:

Die Fonds Finanz Maklerservice ist nach eigener Aussage der größte Allfinanz-Maklerpool Deutschlands. Das Münchner Unternehmen ist bundesweit tätig und hat nach eigenen Angaben mehr als 29.000 Vertriebspartner, 470 Mitarbeitende und 320 Regionaldirektoren. Die Fonds Finanz erzielte im Geschäftsjahr 2022 eine Gesamtleistung von 254,3 Millionen Euro. Der Gewinn belief sich auf 7,4 Millionen Euro (Ergebnis vor Steuern). Geschäftsführer sind Norbert Porazik und Christine Schönteich.