Fondsfrauen Award Herausragende Finanzexpertinnen und Unternehmen gekürt

Zum vierten Mal in Folge wurden die Fondsfrauen Awards verliehen. Die Auszeichnung geht an weibliche Mitglieder der Fonds- und Finanzbranche, die in den zurückliegenden zwölf Monaten besonders erfolgreich gewirkt oder Personen, die sich ganz besonders um das Thema Geschlechter-Diversität verdient gemacht haben. Auch Unternehmen werden ausgezeichnet.

Das Karrierenetzwerk vergibt dabei vier Auszeichnungen:

Unternehmen des Jahres

Frau des Jahres

Rollenmodell des Jahres

Fondsmanagerin des Jahres

In diesem Jahr gab es 180 Nominierungen, jeweils drei Personen oder Unternehmen hatten es pro Kategorie auf die Shortlist geschafft.

Unternehmen des Jahres

In der Kategorie Unternehmen des Jahres („Company of the Year“) ging die Auszeichnung 2022 an Blackrock. Der Fondsanbieter setzte sich gegen die ebenfalls nominierten Firmen Invesco und Fidelity durch.

Blackrock sei klarer Vorreiter in Sachen Frauen-Förderung weltweit, heißt es von seiten der Jury. Das Unternehmen habe gute Programme und warte mit belegbaren Zahlen auf, die zeigen, dass Frauen bei Blackrock tatsächlich nennenswert in Führungspositionen kommen.

Frau des Jahres

Frau des Jahres („Woman of the Year“) wurde Sonja Albers, Vorstandsmitglied bei Union Investment. Mit ihr nominiert waren Michaela Eshtewi (Bank 99) und Katja Müller (Universal Investment).