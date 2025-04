Startseite

Rückblick in Bildern: Das war der Fondsfrauen-Gipfel 2025

Rückblick in Bildern Das war der Fondsfrauen-Gipfel 2025

Eine runde Sache: Zum zehnten Mal hat am Montag (31. März) der Fondsfrauen-Gipfel stattgefunden, diesmal in Frankfurt. Wir zeigen die Veranstaltung in Bildern.