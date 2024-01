Teilen

Rückblick in Bildern Von den Tücken der KI bis zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf: Das war der Fondsfrauen-Gipfel 2024

Zum neunten Mal fand am 23. Januar der Fondsfrauen-Gipfel im Leonardo Royal Hotel in Mannheim statt. Das Programm war breit gestreut und bot Vorträge und Paneldiskussionen von den Tücken der künstlichen Intelligenz bis hin zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir zeigen die Veranstaltung in Bildern.