Das „Handelsblatt“ hat gemeinsam mit der Ratingagentur Franke und Bornberg die besten fondsgebundenen Rentenversicherungen 2026 ermittelt – mit und ohne Kapitalabsicherung.

Mit und ohne Garantie Fondspolicen: Franke und Bornberg kürt die besten Tarife

Franke und Bornberg hat für „Handelsblatt“ die Finanzstärke der Fondspolicen-Anbieter, die Produktqualität und die Höhe der Rentenzahlungen analysiert und die besten Tarife ermittelt.

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Wer die Rentenlücke mit einer privaten Fondspolice schließen will, hat die Qual der Wahl. Die Ratingagentur Franke und Bornberg hat im Auftrag des „Handelsblatts“ neben reinen fondsorientierten Rentenversicherungen auch Tarife mit einer Kapitalabsicherung von 80 Prozent untersucht.

In die Bewertung flossen die Finanzstärke der Anbieter, die Produktqualität und die Höhe der Rentenzahlungen ein. Als Berechnungsgrundlage diente neben der garantierten monatlichen Rente eine angenommene jährliche Rendite von 6 Prozent.

Garantieprodukte: Acht Tarife erhalten Bestnote

Im Segment der Hybridprodukte mit Kapitalabsicherung schnitten acht Tarife mit „exzellent“ und sieben weitere mit „sehr gut“ ab. Die Europa Lebensversicherung mit ihrem Tarif „Fondsgebundene Rentenversicherung mit Garantie Tarif E-RIG“ belegt dabei mit der maximalen Gesamtpunktzahl von 100 Punkten den ersten Platz. Die garantierte Monatsrente beträgt im Musterfall 149,48 Euro; bei 6 Prozent angenommener Wertentwicklung steigt die Auszahlung auf 533,00 Euro monatlich.

Auf dem zweiten Rang landet die Ergo Vorsorge Lebensversicherung mit der „Ergo Rente Dynamik“ (95 Punkte, garantierte Rente: 148,74 Euro, Hochrechnung: 498,57 Euro). Auf Platz drei folgt die LV 1871 mit „Mein Plan (Hybrid) Tarif FRV“ (94 Punkte, garantierte Rente: 146,71 Euro, Hochrechnung: 496,17 Euro). Alle drei Anbieter erzielen in den Kategorien Finanzstärke und Produktqualität jeweils die Höchstwertung.

Ohne Garantie: Europa, Continentale und Ergo vorne

Im garantiefreien Segment vergab Franke und Bornberg siebenmal die Höchstnote, zehn Tarife erhielten „sehr gut“. Die Spitzenposition belegt erneut die Europa Lebensversicherung mit dem Tarif „FRV E-RI“ (100 Gesamtpunkte): Bei einer angenommenen jährlichen Rendite von 6 Prozent errechnen die Forscher eine monatliche Hochrechnungsrente von 556,00 Euro.

Den zweiten Rang belegt die Continentale Lebensversicherung mit „Rente Invest Tarif RI“ (94 Punkte, Hochrechnung: 491,80 Euro monatlich). Auf Platz drei folgt die Ergo Vorsorge Lebensversicherung mit der „Ergo Rente Chance (Baustein Rentenfaktor Plus)“ (93 Punkte, Hochrechnung: 480,77 Euro). Ergo punktet dabei mit einem besonders hohen garantierten Rentenfaktor sowie einer breiten Fondsauswahl von rund 70 Produkten, darunter kostengünstige ETFs auf bekannte Indizes und aktiv verwaltete Fonds.

Hinweis zur Methodik

Franke und Bornberg bewertet bei fondsgebundenen Rentenversicherungen die Finanzstärke des Anbieters, die Produktqualität sowie die Höhe der zu erwartenden Rentenleistungen. Eine Bewertung der eingesetzten Fonds selbst ist nicht Bestandteil der Analyse.

Das vollständige Ranking mit allen Tabellenplätzen ist beim Handelsblatt abrufbar (Abonnement erforderlich).