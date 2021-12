Fondsgebundene Versicherungen: Absatz sinkt deutlich

Vorreiter unter den Garantiemodellen sind die dynamischen Hybride, bei denen die Kundenbeiträge auf drei Töpfe aufgeteilt und je nach Marktsituation zwischen chancenreichem und sicherem Topf hin- und hergeschichtet werden. Ihr Anteil stieg stark von 9 auf 25 Prozent an. Der Einsatz traditioneller Garantiefonds verlor 2009 dagegen an Bedeutung. Wurde 2008 noch jede zweite Garantie durch Garantiefonds erzeugt, so ging deren Anteil 2009 um 12 Prozentpunkte zurück.„Wenn das positive Umfeld am Aktienmarkt bestehen bleibt, rechnen wir für das Jahr 2010 mit einer Stabilisierung der Absatzzahlen fondsgebundener Versicherungsprodukte“, sagt Schmitz. „Unabhängig davon zeigt der Anteil fondsgebundener Produkte mit Garantien, dass die Versicherungsnehmer nicht um jeden Preis an den Renditeaussichten am Kapitalmarkt teilnehmen möchten. Versicherungsunternehmen, die moderne Garantiekonzepte anbieten, liegen hier im Trend.“