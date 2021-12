Fondsgebundene Versicherungen: „Garantien finde ich überflüssig“

Das sehen Ihre Kollegen, die diese Garantien anbieten, anders.Dass es in dieser Gruppe der 80 bis 90 Prozent ein Bedürfnis nach Sicherheit gibt, bestreite ich gar nicht. Ich habe das nach dem Mystery-Shopping-Prinzip sogar mal getestet. Auf dem Antrag stand sinngemäß: „Wenn Sie zusätzlich noch eine Garantie haben möchten, kreuzen Sie hier an.“ Da hat jeder ein Kreuz gemacht. Aber es wären sicher weniger Kunden, wenn man ihnen vermitteln würde, welche Kosten dieses Kreuz für sie hat. Das ganze Garantiethema ist sehr stark von Versicherern und Vertrieben getrieben, da muss immer mal eine neue Verkaufs-Story her. Die Frage ist dabei, warum die Versicherer nicht mehr Aktien in ihrem eigenen Deckungskapital haben, wenn sie davon so überzeugt sind, wie sie es gegenüber dem Kunden verkaufen.Also müsste man Kunden nur besser darüber aufklären, dass Garantien Rendite kosten?