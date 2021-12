Fondsgesellschaft K1: Deutschland hat seinen ersten Hedgefonds-Skandal

Nach Angaben der Financial Times Deutschland (FTD) verwaltete die K1 Gruppe in ihren beiden Hedge-Dachfonds, die ihrerseits in rund 70 Einzelfonds investieren, zuletzt 600 Millionen Euro. Die Gelder stammen von privaten und institutionellen Anlegern unter anderem aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.Nach Insiderinformationen sollen die Banken Anfang dieses Jahres Kredite gekündigt und das Geld zurückverlangt haben. Die Gesellschaft habe daraufhin keine neuen Kreditgeber gefunden.Internationalen Banken wie Barclays, JP Morgan Chase und BNP Paribas soll ein Verlust von insgesamt rund 400 Millionen Euro entstanden sein.Der Fall könnte sich zu einem großen Skandal entwickeln, der die deutsche Finanzbranche erschüttert. Wie Frank Dornseifer, Geschäftsführer des Bundesverbands Alternative Investments gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) erklärte, handelt es sich bei K1 nicht um einen deutschen Hedgefonds.