Fondsgesellschaften Henderson und Janus Capital wollen fusionieren

Im Verbund mit dem US-Vermögensverwalter Janus Capital will die britische Gesellschaft Henderson Global Investors ihr Wachstum beschleunigen und noch stärker in den US-Markt vordringen. So kommentiert Henderson-Vertriebsleiterin Daniela Brogt den geplanten Zusammenschluss gegenüber DAS INVESTMENT.com.