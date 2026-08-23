Welche Fonds und ETFs sind die größten Gewinner im bisherigen Jahresverlauf? Unser Ranking zeigt, welche Regionen und Themen besonders stark gelaufen sind.

Das Börsenjahr 2026 ist noch lange nicht entschieden. Mehr als vier Monate liegen noch vor den Anlegern, darunter eine Börsenphase, die historisch häufig zu den stärkeren Abschnitten des Jahres zählt. Die Rangliste kann sich also noch kräftig verschieben. Trotzdem zeichnen sich bereits einige Marktsegmente ab, die sich 2026 besonders stark entwickelt haben.

Dabei fanden sich die größten Gewinner häufig nicht dort, wo viele Anleger sie zu Jahresbeginn vermutet hätten. Zwar blieb Künstliche Intelligenz eines der beherrschenden Börsenthemen, doch ein erheblicher Teil der Dynamik verlagerte sich nach Asien. Korea und Taiwan profitierten besonders vom weltweiten KI-Investitionsboom.

Infrastruktur-Bedarf treibt Nachfrage nach Technik

Dahinter steht vor allem der enorme Bedarf an Infrastruktur. Die milliardenschweren Investitionen in Rechenzentren treiben die Nachfrage nach Hochleistungschips, Speicherlösungen und Netzwerktechnik. Taiwan spielt mit TSMC eine Schlüsselrolle bei der Fertigung modernster Chips, während in Südkorea mit Samsung Electronics und SK Hynix zwei der wichtigsten Speicherchip-Produzenten sitzen. Davon profitierten nicht nur Halbleiterfonds, sondern auch breitere Kategorien wie Asien ohne China und Emerging Markets.

Der KI-Boom reicht inzwischen noch weiter. Rechenzentren benötigen enorme Mengen Strom und eine zuverlässige Versorgung. Damit geraten auch Batterien und stationäre Energiespeicher stärker in den Fokus und machen Energy Storage zu einem weiteren Gewinner des bisherigen Jahres.

Doch nicht alles dreht sich um KI. Nach schwierigen Jahren sorgten Fortschritte in Biotechnologie und Genomik für neues Anlegerinteresse. Gleichzeitig schafften es mit den Öldienstleistern auch Vertreter der klassischen Energiewirtschaft unter die Gewinner – ein bemerkenswerter Gegenpol zum ansonsten stark technologiegeprägten Börsenjahr.

Wer hat das Rennen bislang gemacht?

Wir haben die Fondsdatenbank nach der Wertentwicklung seit Jahresbeginn sortiert. Berücksichtigt wurden aktive Fonds und ETFs, institutionelle Anteilsklassen blieben außen vor. Von jeder Fondskategorie schaffte es nur der jeweils beste Vertreter in die Auswahl.

Das Ergebnis zeigt, welche Themen das bisherige Fondsjahr geprägt haben: Korea, Taiwan, Halbleiter, Künstliche Intelligenz, Energiespeicher, Asien ohne China, globale Technologie und Emerging Markets – ergänzt um Genomik und Öl (Stand der Daten: 20. August 2026).