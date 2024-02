Wie haben sich die Kapitalströme am europäischen Fondsmarkt 2023 entwickelt? Das hat das Analysehaus Morningstar untersucht und dabei auch die Entwicklung der Anbieter ermittelt. Wir zeigen die 20 Fondsanbieter mit den größten Zu- und Abflüssen in Europa in unserer Bilderstrecke.

Für die Fondsbranche war 2023 ein gespaltenes Jahr: Während europäische Fonds in der ersten Jahreshälfte 90,9 Milliarden Euro an Nettozuflüssen verzeichnen konnten, mussten sie im zweiten Halbjahr rund 42 Milliarden Euro an Nettoabflüssen hinnehmen, wie Morningstar ermittelt hat. Insgesamt steht somit aber immer noch ein dickes Plus zu Buche.

Was bedeutet das nun für die verschiedenen Fondshäuser? Auch hier hat Morningstar die Entwicklung im vergangenen Jahr analysiert. Die Nase vorn hatten dabei Anbieter, die einen starken Fokus auf passive Strategien haben. Wir stellen die 20 Fondsanbieter mit den jeweils größten Zu- und Abflüssen in Europa in der folgenden Bilderstrecke vor.

Werbung von BNP Paribas während bei einem Tennisturnier in Schweden. © Imago Images / TT

Verlierer – Platz 10: BNP Paribas

Entwicklung aktive Fonds: -11,26 Milliarden Euro

Entwicklung passive Fonds: +4,91 Milliarden Euro

Nettoabflüsse: -6,35 Milliarden Euro

Schriftzug von Santander an einer Filiale in London. © Imago Images / ZUMA Wire

Gewinner – Platz 10: Santander

Entwicklung aktive Fonds: + 7 Milliarden Euro

Entwicklung passive Fonds: +/- 0 Milliarden Euro

Nettozuflüsse: 7 Milliarden Euro

Ein stilisierter Pelikan ziert das Logo von Royal London. © Imago Images / imagebroker

Verlierer – Platz 9: Royal London

Entwicklung aktive Fonds: -7,26 Milliarden Euro

Entwicklung passive Fonds: +0,83 Milliarden Euro

Nettoabflüsse: -6,43 Milliarden Euro

Ein Schild von Legal & General an einer Baustelle. © Imago Images / Pond5 Images

Gewinner – Platz 9: Legal & General

Entwicklung aktive Fonds: + 1 Milliarde Euro

Entwicklung passive Fonds: + 6 Milliarden Euro

Nettozuflüsse: + 7 Milliarden Euro

Axa ist Sponsor des FC Liverpool. © Imago Images / Propaganda Photo

Verlierer – Platz 8: Axa

Entwicklung aktive Fonds: -7,48 Milliarden Euro

Entwicklung passive Fonds: +0,09 Milliarden Euro

Nettoabflüsse: -7,39 Milliarden Euro

Das Logo von M&G auf einem Smartphone-Bildschirm. © Imago Images / Zoonar

Gewinner – Platz 8: M&G

Entwicklung aktive Fonds: +11 Milliarden Euro

Entwicklung passive Fonds: -1 Milliarde Euro

Nettozuflüsse: +10 Milliarden Euro

Der Schriftzug von Robeco an einem Gebäude. © Imago Images / IP3press

Verlierer – Platz 7: Robeco

Entwicklung aktive Fonds: -7,77 Milliarden Euro

Entwicklung passive Fonds: -

Nettoabflüsse: -7,77 Milliarden Euro

Das Logo von Union Investment an einem Gebäude. © Imago Images / STPP

Gewinner – Platz 7: Union Investment

Entwicklung aktive Fonds: +10 Milliarden Euro

Entwicklung passive Fonds: -

Nettozuflüsse: +10 Milliarden Euro

Häuserfassaden spiegeln sich in einem Schriftzug von Baillie Gifford. © Imago Images / United Archives International

Verlierer – Platz 6: Baillie Gifford

Entwicklung aktive Fonds: -9,24 Milliarden Euro

Entwicklung passive Fonds: -

Nettoabflüsse: -9,24 Milliarden Euro

Der Schriftzug von HSBC an einem Gebäude. © Imago Images / Aleksander Kalka

Gewinner – Platz 6: HSBC

Entwicklung aktive Fonds: -1 Milliarde Euro

Entwicklung passive Fonds: +12 Milliarden Euro

Nettozuflüsse: +11 Milliarden Euro

Der Schriftzug von Pictet. © Imago Images / Horst Galuschka

Verlierer – Platz 5: Pictet

Entwicklung aktive Fonds: -9,87 Milliarden Euro

Entwicklung passive Fonds: +0,31 Milliarden Euro

Nettoabflüsse: -9,56 Milliarden Euro

Das Logo von State Street. © Imago Images / Zoonar

Gewinner – Platz 5: State Street

Entwicklung aktive Fonds: +13 Milliarden Euro

Entwicklung passive Fonds: +1 Milliarde Euro

Nettozuflüsse: 14 Milliarden Euro

Abrdn sponsert ein Golfturnier in Schottland. © Imago Images / Sports Press Photo

Verlierer – Platz 4: Abrdn

Entwicklung aktive Fonds: -13,43 Milliarden Euro

Entwicklung passive Fonds: +2,95 Milliarden Euro

Nettoabflüsse: -10,48 Milliarden Euro

Der Schriftzug von Swisscanto an einem Gebäude. © Imago Images / dieBildmanufaktur

Gewinner – Platz 4: Swisscanto

Entwicklung aktive Fonds: +1 Milliarde Euro

Entwicklung passive Fonds: +15 Milliarden Euro

Nettozuflüsse: +16 Milliarden Euro

Der Schriftzug von Fidelity auf einem Smartphone. © Imago Images / Zoonar

Verlierer – Platz 3: Fidelity International

Entwicklung aktive Fonds: -15,17 Milliarden Euro

Entwicklung passive Fonds: +3,58 Milliarden Euro

Nettoabflüsse: -11,59 Milliarden Euro

X-Trackers ist die ETF-Sparte der DWS. © Imago Images / aal.photo

Gewinner – Platz 3: X-Trackers (DWS)

Entwicklung aktive Fonds: -1 Milliarde Euro

Entwicklung passive Fonds: +18 Milliarden Euro

Nettozuflüsse: +17 Milliarden Euro

An einem Gebäude hängt der Schriftzug von Credit Suisse. © Imago Images / Aviation Stock

Verlierer – Platz 2: Credit Suisse

Entwicklung aktive Fonds: -10,47 Milliarden Euro

Entwicklung passive Fonds: -3,55 Milliarden Euro

Nettoabflüsse: -14,02 Milliarden Euro

Eine Frau mit einem Smartphone in der Hand steht vor einem Vanguard-Schriftzug. © Imago Images / Vanguard

Gewinner – Platz 2: Vanguard

Entwicklung aktive Fonds: +1 Milliarde Euro

Entwicklung passive Fonds: +26 Milliarden Euro

Nettozuflüsse: +27 Milliarden Euro

Saverio Perissinotto, CEO von Eurizon Capital. © Imago Images / Italy Photo Press

Verlierer – Platz 1: Eurizon

Entwicklung aktive Fonds: -17,3 Milliarden Euro

Entwicklung passive Fonds: -

Nettoabflüsse: -17,3 Milliarden Euro

Der Hauptsitz von Blackrock in New York City, USA. © Imago Images / Levine-Roberts

Gewinner – Platz 1: Blackrock

Entwicklung aktive Fonds: -13 Milliarden Euro

Entwicklung passive Fonds: +82 Milliarden Euro

Nettozuflüsse: +69 Milliarden Euro