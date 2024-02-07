Entwicklung in Europa Diese Fondshäuser hatten 2023 die meisten Zu- und Abflüsse
Für die Fondsbranche war 2023 ein gespaltenes Jahr: Während europäische Fonds in der ersten Jahreshälfte 90,9 Milliarden Euro an Nettozuflüssen verzeichnen konnten, mussten sie im zweiten Halbjahr rund 42 Milliarden Euro an Nettoabflüssen hinnehmen, wie Morningstar ermittelt hat. Insgesamt steht somit aber immer noch ein dickes Plus zu Buche.
Was bedeutet das nun für die verschiedenen Fondshäuser? Auch hier hat Morningstar die Entwicklung im vergangenen Jahr analysiert. Die Nase vorn hatten dabei Anbieter, die einen starken Fokus auf passive Strategien haben. Wir stellen die 20 Fondsanbieter mit den jeweils größten Zu- und Abflüssen in Europa in der folgenden Bilderstrecke vor.
Verlierer – Platz 10: BNP Paribas
Entwicklung aktive Fonds: -11,26 Milliarden Euro
Entwicklung passive Fonds: +4,91 Milliarden Euro
Nettoabflüsse: -6,35 Milliarden Euro
Gewinner – Platz 10: Santander
Entwicklung aktive Fonds: + 7 Milliarden Euro
Entwicklung passive Fonds: +/- 0 Milliarden Euro
Nettozuflüsse: 7 Milliarden Euro
Verlierer – Platz 9: Royal London
Entwicklung aktive Fonds: -7,26 Milliarden Euro
Entwicklung passive Fonds: +0,83 Milliarden Euro
Nettoabflüsse: -6,43 Milliarden Euro
Gewinner – Platz 9: Legal & General
Entwicklung aktive Fonds: + 1 Milliarde Euro
Entwicklung passive Fonds: + 6 Milliarden Euro
Nettozuflüsse: + 7 Milliarden Euro
Verlierer – Platz 8: Axa
Entwicklung aktive Fonds: -7,48 Milliarden Euro
Entwicklung passive Fonds: +0,09 Milliarden Euro
Nettoabflüsse: -7,39 Milliarden Euro
Gewinner – Platz 8: M&G
Entwicklung aktive Fonds: +11 Milliarden Euro
Entwicklung passive Fonds: -1 Milliarde Euro
Nettozuflüsse: +10 Milliarden Euro
Verlierer – Platz 7: Robeco
Entwicklung aktive Fonds: -7,77 Milliarden Euro
Entwicklung passive Fonds: -
Nettoabflüsse: -7,77 Milliarden Euro
Gewinner – Platz 7: Union Investment
Entwicklung aktive Fonds: +10 Milliarden Euro
Entwicklung passive Fonds: -
Nettozuflüsse: +10 Milliarden Euro
Verlierer – Platz 6: Baillie Gifford
Entwicklung aktive Fonds: -9,24 Milliarden Euro
Entwicklung passive Fonds: -
Nettoabflüsse: -9,24 Milliarden Euro
Gewinner – Platz 6: HSBC
Entwicklung aktive Fonds: -1 Milliarde Euro
Entwicklung passive Fonds: +12 Milliarden Euro
Nettozuflüsse: +11 Milliarden Euro
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Verlierer – Platz 5: Pictet
Entwicklung aktive Fonds: -9,87 Milliarden Euro
Entwicklung passive Fonds: +0,31 Milliarden Euro
Nettoabflüsse: -9,56 Milliarden Euro
Gewinner – Platz 5: State Street
Entwicklung aktive Fonds: +13 Milliarden Euro
Entwicklung passive Fonds: +1 Milliarde Euro
Nettozuflüsse: 14 Milliarden Euro
Verlierer – Platz 4: Abrdn
Entwicklung aktive Fonds: -13,43 Milliarden Euro
Entwicklung passive Fonds: +2,95 Milliarden Euro
Nettoabflüsse: -10,48 Milliarden Euro
Gewinner – Platz 4: Swisscanto
Entwicklung aktive Fonds: +1 Milliarde Euro
Entwicklung passive Fonds: +15 Milliarden Euro
Nettozuflüsse: +16 Milliarden Euro
Verlierer – Platz 3: Fidelity International
Entwicklung aktive Fonds: -15,17 Milliarden Euro
Entwicklung passive Fonds: +3,58 Milliarden Euro
Nettoabflüsse: -11,59 Milliarden Euro
Gewinner – Platz 3: X-Trackers (DWS)
Entwicklung aktive Fonds: -1 Milliarde Euro
Entwicklung passive Fonds: +18 Milliarden Euro
Nettozuflüsse: +17 Milliarden Euro
Verlierer – Platz 2: Credit Suisse
Entwicklung aktive Fonds: -10,47 Milliarden Euro
Entwicklung passive Fonds: -3,55 Milliarden Euro
Nettoabflüsse: -14,02 Milliarden Euro
Gewinner – Platz 2: Vanguard
Entwicklung aktive Fonds: +1 Milliarde Euro
Entwicklung passive Fonds: +26 Milliarden Euro
Nettozuflüsse: +27 Milliarden Euro
Verlierer – Platz 1: Eurizon
Entwicklung aktive Fonds: -17,3 Milliarden Euro
Entwicklung passive Fonds: -
Nettoabflüsse: -17,3 Milliarden Euro
Gewinner – Platz 1: Blackrock
Entwicklung aktive Fonds: -13 Milliarden Euro
Entwicklung passive Fonds: +82 Milliarden Euro
Nettozuflüsse: +69 Milliarden Euro