Der „DF Deutsche Finance Investment Fund 17 – Club Deal Boston II“ ist offenbar insolvent. Der verspätete Jahresbericht 2024 zeigt, dass sich die Schieflage länger andeutete.

Nach Bafin-Eingriff Fondsinsolvenz bei der Deutsche Finance Group: IF17 muss Insolvenzantrag stellen

Der geschlossene Fonds IF17 der Deutsche Finance Group ist in Schwierigkeiten.

Bafin greift nun auch bei Deutsche Finance Group ein

Schon seit mehreren Monaten hat die Bafin die Deutsche Finance Group (DFG) auf dem Kieker. Nun bahnt sich bei einem ersten Fonds der Investmentgesellschaft eine Insolvenz an.

Wie der Finanzjournalist Stefan Loipfinger auf seinem selbst initiierten Anlegerschutzportal Investmentcheck.de berichtet, haben die Geschäftsführer der Komplementärin, Stefanie Watzl und Florian Delitz, Anlegern nun mitgeteilt, dass sie einen Insolvenzantrag stellen müssten. Ein entsprechender Antrag werde derzeit vorbereitet. Konkret geht es um den „DF Deutsche Finance Investment Fund 17 – Club Deal Boston II“ (IF17).

Zur Begründung habe die Geschäftsführung mitgeteilt, dass „das Vermögen des Investmentfonds die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt“. Weil man auch weiterhin keine positive Prognose in dem Fall sehe, sei man verpflichtet, Insolvenz anzumelden.

Probleme des Fonds deuteten sich schon lange an

Der Fonds, der hier im Feuer steht, wurde am 17. März 2021 gegründet, bis Ende 2021 ließen sich Anteile zeichnen. Laut Jahresbericht 2024 des IF17 investierten 1.187 Anleger rund 58 Millionen US-Dollar in den Fonds. Zielinvestment: ein gemischt genutztes Labor-Büro-Gebäude bei Boston. Laut Jahresbericht wurde es im Mai 2024 fertiggestellt.

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Der IF17 war an dem Bauprojekt nicht allein beteiligt: Loipfinger zufolge steuerte der IF17 rund 47,8 Millionen US-Dollar zu einer Kapitalaufnahme von 140 Millionen US-Dollar auf Ebene einer vorgeschalteten Investmentgesellschaft bei. Auf Projektebene kamen weitere Co-Investoren mit 23,7 Millionen US-Dollar sowie 215 Millionen US-Dollar Fremdkapital hinzu.

Schon der Jahresbericht selbst konnte stutzig machen: Der Bericht zum 31. Dezember 2024 wurde erst am 16. Dezember 2025 von der Geschäftsführung unterzeichnet und vom Abschlussprüfer KPMG mit demselben Datum bestätigt – fast ein volles Jahr nach dem Bilanzstichtag.

Die enthaltenen Zahlen zeigen, dass der IF17 bereits damals deutlich in Schieflage war: Der Nettoinventarwert pro Anteil war im Jahresverlauf 2024 von 1,00 US-Dollar auf 0,41 US-Dollar gefallen. Das Eigenkapital der Kommanditisten sank von 57,9 Millionen auf 23,8 Millionen US-Dollar. Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2024 war demnach mit umgerechnet rund 29,4 Millionen Euro negativ. Rund 29 Millionen Euro davon gingen auf das nicht verkaufte Anlageobjekt zurück.

Der Jahresbericht nennt als Ursache – neben schwierigen äußeren Umständen wie gestiegenen Zinsen und erhöhter Inflation – ebenfalls: Bislang sei noch kein einziger Mieter in das Gebäude eingezogen, Leerstandsquote 100 Prozent.

Die Abschlussprüfer von KPMG verweisen in ihrem Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss 2024 – unterzeichnet wie beschrieben erst am 16. Dezember 2025 – auf eine „wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit“. Der Fonds könnte im Sinne von Paragraf 322 Abs. 2 Satz 3 HGB in seinem Bestand gefährdet sein.

Immobilie soll an Darlehengeber fallen

Der Lagebericht der Geschäftsführung benennt zudem bereits Risikoszenarien, die rückblickend dann auch so eintraten: Sollte eine weitere Verlängerung der Fremdfinanzierung nicht zustande kommen, müsse die Immobilie kurzfristig verkauft werden – bevor die kreditgebende Bank von ihrem Verwertungsrecht Gebrauch mache. Immerhin könnte in diesem Fall Anlegerkapital teilweise oder vollständig verloren gehen.

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Mitte Dezember 2025 wurde noch einmal eine Verlängerung der Darlehensfinanzierung bis Februar 2026 vereinbart. Für eine weitere Verlängerung sollte zusätzliches Eigenkapital erforderlich sein.

Wie es danach weiterging, berichtet Stephan Loipfinger: Der potenzielle Käufer habe die erforderliche Finanzierung nicht sicherstellen können, daher sei der Verkauf gescheitert. Daraufhin erhielten die Betreiber des Fonds noch einen Aufschub von maximal sechs Monaten, um die Immobilie möglicherweise doch noch zu verkaufen - bevor diese Mitte August endgültig an die Bank fallen sollte. Auch das scheiterte jedoch. Nun soll das Gebäude zum 13. August 2026 endgültig der OZK gehören.

Die Insolvenzmeldung zum IF17 reiht sich in eine Kette von Ereignissen bei der Deutsche Finance Group ein, über die DAS INVESTMENT berichtet hat: Bereits im Juni ordnete die Bafin an, dass die DF Deutsche Finance Investment GmbH als Kapitalverwaltungsgesellschaft Auskünfte erteilen und Unterlagen vorlegen müsste. Zusätzlich bestellte die Behörde einen Sonderbeauftragten, der die Umsetzung dieser Anordnung überwachen sollte.

Die Deutsche Finance Group verwaltet nach eigenen Angaben rund 12 Milliarden US-Dollar und listet auf ihrer Internetseite insgesamt 24 Fondsvehikel auf. Nach Informationen des Handelsblatts sollen neben institutionellen Anlegern wie der Bayerischen Versorgungskammer auch rund 50.000 Privatanleger in Fonds der Gesellschaft investiert haben.

Kanzleien prüfen mögliche Entschädigungsansprüche

Die Münchner Kanzleien Mattil & Kollegen und Greger & Collegen haben eine Interessengemeinschaft für Anleger der Deutsche Finance Group gegründet, um rechtliche Entwicklungen zu begleiten und mögliche Ansprüche zu prüfen, wie DAS INVESTMENT ebenfalls berichtete.

Loipfinger, der als Verbraucherschutzjournalist seit Jahren kritisch speziell über geschlossene Fonds berichtet, bewertet die zögerliche Informationspolitik des Unternehmens als „massive Warnsignale“. Auch dass das jüngste Schreiben an die Anleger zum IF17 keine konkreten Zahlen enthalte, sondern einfach mitteile, dass der per Gutachten 2025 ermittelte Objektwert geringer sei als das ausstehende Darlehen, wertet Loipfinger als rote Fahne.

Auf weitergehende Fragen an die Deutsche Finance habe er bis Redaktionsschluss seines Beitrags keine Antwort erhalten, sagt Loipfinger.

Nach Information aus dem Blog-Beitrag war das Gebäude, das der IF17 mitfinanzieren wollte, erst das zweite von insgesamt sechs im Rahmen des sogenannten „Boynton Yards Masterplan“ projektierten Bauvorhabens. Zwei weitere Fonds derselben Reihe – IF20 („Club Deal Boston III“) und IF21 („Club Deal Boston IV“) – haben demnach noch größere Summen von deutschen Anlegern eingesammelt, zusammen 350 Millionen US-Dollar.

Für beide Fonds stammen zudem die letzten verfügbaren Informationen, die die Deutsche Finance herausgibt, aus dem Geschäftsjahr 2023. Auch dort zeichneten sich laut Loipfinger bereits erhebliche Abweichungen vom projektierten Plan ab.

Nicht ausgeschlossen, dass die Insolvenz des IF17 nicht die letzte schlechte Nachricht von Deutsche Finance bleiben wird.