Fondsklassiker Acatis Value Event Das Schaulaufen nach dem Knall

Für viele Anleger gibt es einen ganz profanen Grund, dem seinen Beratern entzogenen Acatis Value Event die Treue zu halten – die Abgeltungssteuer. Wer den Mischfonds-Klassiker seit vielen Jahren im Depot hat, wird bei einem Komplettverkauf angesichts des dabei erzielten Zugewinns kräftig zur Kasse gebeten. Liegt die Entscheidung beim Vermittler, gibt es zudem eine weitere, hoffentlich eher niederschwellige Hürde: Acatis hat die jährliche, an den Vertrieb fließende Bestandsprovision von 0,4 auf 0,6 Prozent des im Fonds gehaltenen Vermögens erhöht.

Trotzdem sind seit dem 12. Februar – jenem Tag, an dem die bisherigen Portfolio-Berater Henrik Muhle und Uwe Rathausky ihre Kündigung erhielten – aus dem Acatis Value Event rund eine Milliarde Euro abgeflossen. Fehlendes Zutrauen in die Kompetenz der künftig ohne Tipps von außen agierenden Fondsmanager Hendrik Leber und Johannes Hesche?

Möglich, und nicht völlig aus der Luft gegriffen: Acatis-Chef Leber managt zwar seit fast drei Jahrzehnten sehr erfolgreich den Acatis Aktien Global (DE0009781740) sowie seit 2011 den Acatis Datini Valueflex (DE000A1H72F1). Hesche wiederum betreut den in puncto Performance keineswegs zurückstehenden Acatis Value und Dividende (AT0000A146T3). Dabei handelt es sich jedoch durchweg um sehr aktienlastige Produkte, weit entfernt vom angestrebten Risikoprofil des Acatis Value Event.

Oder überwiegt das Befremden über die von Acatis genannten Gründe für die Trennung? Denn dass, wie von Leber ins Feld geführt, mit dem von Muhle und Rathausky Ende 2023 neu aufgelegten Gané Global Balanced (DE000A3ERNP9) ein direktes Konkurrenzprodukt den bisherigen Kassenschlager hätte kannibalisieren können, lässt sich bei näherer Betrachtung kaum nachvollziehen.

Schließlich war der letztgenannte Fonds mit einer maximalen Aktienquote von 50 Prozent ursprünglich deutlich konservativer ausgerichtet und bildete dadurch mit dem reinrassigen Aktienfonds Gané Global Equity (DE000A3DQ3A3) eine ideale Ergänzung zum Acatis Value Event. Somit steht der Verdacht im Raum, dass es vor allem um Geld ging und geht – und vielleicht auch ein Stück weit um gekränkte Eitelkeit.

Wie auch immer: Leber und Hesche müssen nun zeigen, dass sie den Value Event im Alleingang genauso gut managen können wie zuvor. Da gibt es im Markt sicher mehr als jenen einen von Leber mit einem Glückwunschschreiben zitierten Anleger, der ihnen das zutraut. Sogar ohne dass Acatis die Ausschüttung wie eilig angekündigt von 4 auf 5 Prozent pro Jahr erhöht.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Letzteres schafft bekanntlich keinen Mehrwert, sondern schichtet nur Kapital von der linken in die rechte Tasche eines Anteilseigners um. Hilfreicher ist da schon, dass Hesche künftig in den monatlichen Kapitalmarkt-Updates von Acatis Rede und Antwort über aktuelle Umschichtungen im Fondsvermögen stehen will.

Bleibt die Frage, wohin die abgeflossene Milliarde verschwunden ist. Im Gané Global Balanced – unter dem neuen Namen Gané Value Event quasi eine Neuauflage des „alten“ Acatis Value Event – ist bislang nur ein Bruchteil davon angekommen.

Doch auch mit einem Volumen von aktuell lediglich 166 Millionen Euro (Stand 21. März) erfüllt das neue Produkt alle Voraussetzungen, um in die Riege der 100 Fonds-Klassiker von DAS INVESTMENT aufgenommen zu werden. Welches der beiden Teams den besseren Job macht, lässt sich also bald Monat für Monat an dieser Stelle verfolgen.