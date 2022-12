Fondsklassiker Sauren Global Balanced Kölner Kehrtwende – weshalb die Zinsfalle der Vergangenheit angehört

„Mit Anleihen lässt sich kein Geld mehr verdienen“ – ein Satz, den Eckhard Sauren in den vergangenen Jahren beinahe wie ein Mantra vor sich hergetragen hat. Mehr noch, er hat sogar ein ganzes Buch dazu geschrieben. „Die Zinsfalle“ heißt es und warnt Anleger eindringlich vor dem Kauf traditioneller Renten- und Mischfonds. Für seine defensiven Dachfonds berücksichtigt der Kölner Genre-Pionier schon seit 2013 fast ausschließlich Absolute-Return-Produkte, deren Manager von steigenden Zinsen verursachte Verluste abfedern oder sogar in Gewinne verwandeln können.

Vorbei. Seit Kurzem schlägt Sauren gänzlich andere Töne an und wirbt inzwischen offensiv dafür, „Opportunitäten im Anleihebereich“ zu nutzen. „Die Inflation in den USA und die entschlossene Reaktion der US-Notenbank darauf verändern alles“, sagt er mit Blick auf die jüngsten Entwicklungen an den Rentenmärkten. So mache es einen gewaltigen Unterschied, ob ein Anleger wie noch Anfang 2022 üblich eine Anleihe mit einem Zins nahe null ins Depot nehme oder von mittlerweile mehr als 4 Prozent. Letztere schütze zwar nicht vor temporären Kursverlusten bei weiter anziehenden Renditen. Aber: „Durch die laufenden Zahlungen aus dem Kupon bekomme ich zumindest eine anständige Grundverzinsung.“

Wobei Sauren sich mit einer „anständigen“ Rendite keinesfalls zufriedengeben würde. Schließlich hätten gute Manager durchaus die Möglichkeit, noch einen Schnaps mehr herauszuholen – und das Aufspüren entsprechender Persönlichkeiten gehört seit jeher zu den von ihm beanspruchten Kernkompetenzen. Mit seinem Team ist er deshalb im vergangenen Herbst zwischen Köln, Frankfurt, Stuttgart, London, Paris und New York hin und her gejettet und hat in zahlreichen Gesprächen auszuloten versucht, welche Renten-Spezialisten die besten Voraussetzungen für eine künftige Outperformance mitbringen.

Neben den persönlichen Qualitäten des jeweiligen Managers und der im Idealfall noch gut überschaubaren Größe der verwalteten Portfolios stand dabei vor allem die Fähigkeit im Vordergrund, die an den Märkten immer wieder entstehenden Ineffizienzen konsequent auszunutzen. Kommen alle drei Faktoren zusammen, sieht Sauren exzellente Chancen, eine im Branchen-Sprech ehrfurchtsvoll Alpha genannte Mehrrendite gegenüber gängigen Indizes zu erzielen.

Quelle: Morningstar

Fündig geworden ist der Dachfonds-Profi unter anderem in der direkten Nachbarschaft, bei Marc Profitlich und Nicolas Schmidlin, den ebenfalls in Köln ansässigen Machern des Profitlich Schmidlin Fonds UI (ISIN: DE000A1W9A28). Aber auch bei Dietmar Zantke von Zantke Asset Management – er verantwortet den Zantke Euro Corporate Bonds AMI (DE000A0Q8HP2), den Zantke Euro High Yield AMI (DE000A0YAX56) und den Zantke Global Credit AMI (DE000A1J3AH3) – sowie den Spezialisten der britischen Investmentboutique Bluebay: Mit Raphael Robelin, Russell Mathews und Andrzej Skiba stehen gleich drei dort tätige Manager in Saurens Gunst ganz oben.

Mit der neuen Marschrichtung reagiert Sauren zwar auf die Veränderungen an den Märkten. Markt-Timing aber will er eigenen Worten zufolge auch künftig nicht betreiben. So hat er 2022 etwa im Sauren Global Balanced (LU0106280836) weder auf steigende Zinsen noch auf einen starken Dollar gewettet. Das erklärt, warum der 1999 aufgelegte Mischfonds-Klassiker im zu Ende gehenden Kalenderjahr mit einem Minus von 7,7 Prozent (Stichtag 21. November) zwar ganz passabel, aber keineswegs herausragend abschneidet. Vergleichbare Konkurrenten wie den Carmignac Patrimoine (FR0010135103), den Allianz Strategy 50 (LU0352312184) oder den Kepler Vorsorge Mixfonds (AT0000969787) hat er dennoch locker geschlagen.