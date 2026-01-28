Fondskongress
Fondskongress 2026: Die ersten Bilder aus Mannheim
Rund um den Rosengarten Fondskongress 2026: Die ersten Bilder aus Mannheim
Redaktion
Aktualisiert am:
Sieben Asset Manager hatten am Vorabend des Fondskongresses zu Vorträgen in die Mannheimer Kunsthalle eingeladen. Berndt Maisch (Tresides Asset Management) sprach bei der Veranstaltung über europäische Dividendentitel.
Meistgelesen
1
ANZEIGE
Schuldenrekorde und Dollar-Skepsis
Gold glänzt weiter: BlackRock sieht starkes Potenzial für 2026
Top-News
Interview
ETF-Experte Claus Hecher
„Wenn die Performance ein Jahr fehlt, wird man mit Abflüssen bestraft“