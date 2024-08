Fondskonzept baut Management in zwei Tochtergesellschaften aus

Der Fondskonzept-Konzern baut das Management in zwei seiner Tochtergesellschaften aus. Zwei Mitarbeiter sollen in dem Zusammenhang Prokura, also geschäftliche Vertretungsvollmacht, erhalten.

Neuerdings mit Prokura ausgestattet ist Thomas Brosche – bei der hauseigenen Gesellschaft Fondskonzept Investmentmakler. Fondskonzept Investmentmakler ist eine 100-prozentige Tochter von Fondskonzept. Sie ist für den Produktbereich offene und geschlossene Fonds verantwortlich und besitzt als Dienstleister für angebundene Vermittler des Hauses gewerberechtliche Zulassungen nach den Paragrafen 34 f (Finanzanlagenvermittler) und 34h (Honorar-Finanzanlagenberater) Gewerbeordnung (GewO). Brosche ist seit zwölf Jahren für die Muttergesellschaft Fondskonzept tätig und betreut Maklerinnen und Makler im Gebiet Süd/Ost.

Die zweite Prokura erhält Michael Leis. Leis gehört dem Unternehmen seit 2020 an, seit April dieses Jahres ist er Vertriebsmanager bei der Wealthkonzept Vermögensverwaltung. An Wealthkonzept, das die fondsgebundenen Vermögenverwaltungen des Konzern betreut, ist Fondskonzept zu 50 Prozent beteiligt. Leis soll hauptverantwortlich Prozesse im Unternehmen weiterentwickeln und das Geschäft ausbauen.

Vorstandschef von Fondskonzept Hans-Jürgen Bretzke sagt: „Wir freuen uns, zwei langjährigen Mitarbeitern mit der Prokura noch mehr Verantwortung im Fondskonzept-Konzern übertragen zu können.“ Mit dem verbreiterten Management in seinen Tochterunternehmen wolle Fondskonzept „ein wichtiges Signal für die Weiterentwicklung und Zukunftsfähigkeit in zwei zentralen Produktfeldern“ setzen.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Das macht Fondskonzept

Fondskonzept wurde 2000 zunächst als Fondskonzept Service GmbH gegründet. Heute hat es die Rechtsform einer AG (Aktiengesellschaft). Das Unternehmen bietet Dienstleistungen für freie Makler, Vertriebe, Vermögensverwalter, Banken, Versicherungen und Haftungsdächer an. Schwerpunkt sind dabei die Bereiche Fonds, Versicherungen, Bausparen und Finanzierungen. Alle Verträge werden über die konzerninterne Online-Plattform Smart-MSC abgewickelt.

Die Muttergesellschaft Fondskonzept ist in Dietenheim (Baden-Württemberg) ansässig. Unternehmenstöchter sind neben den Gesellschaften Fondskonzept Investmentmakler und Fondskonzept Assekuranzmakler außerdem Fondskonzept Mehrfachagenten, Sosnowski Computersysteme und zu 50 Prozent die Wealthkonzept Vermögensverwaltung. Daneben zählen auch Finkonzept und die österreichische Gesellschaft Finanzadmin Wertpapierdienstleistungen mit ihren Tochterunternehmen Vers-Admin Agentur und Vers-Admin M. zum Fondskonzept-Verbund.

Zum 31. Juli lag das administrierte Vermögen innerhalb des Konzern bei 7,6 Milliarden Euro. Im Versicherungsbereich betreut Fondskonzept rund 650.000 aktive Verträge.