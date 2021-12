Fondskonzept erweitert Haftungsdach

Finanzadmin Wertpapierdienstleistungen wurde 2006 in Österreich gegründet. Nun bietet das Unternehmen seine Leistungen auch in Deutschland an. Das Haftungsdach richtet sich hauptsächlich an Berater, die ihren Kunden Wertpapierdienstleistungen nach dem Kreditwesengesetz (KWG) anbieten möchten.Finanzadmin Wertpapierdienstleistungen ist ähnlich aufgebaut wie das gewerberechtliche Angebot nach § 34 c GewO (ab 1. Januar 2013 § 34 f GewO). Das Haftungsdach basiert auf der hauseigenen Online-Full-Service-Plattform Maklerservicecenter (MSC), die die Verbundmakler bei allen Prozessen von der Analyse und Erhebung über die Beratung, Produktauswahl, Order, Depotverwaltung bis hin zur Risikokontrolle unterstützt.