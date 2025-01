Fondskonzept ernennt fünften Vorstand

Zum Jahresbeginn hat der Maklerpool Fondskonzept seinen Vorstand ausgebaut: Neu in das Gremium des Mutterkonzerns Fondskonzept AG eingetreten ist Reinhard Magg. Magg ist zugleich Geschäftsführer der österreichischen Fondskonzept-Tochter Finanzadmin Wertpapierdienstleistungen. Finanzadmin fungiert in Österreich als Haftungsdach. Es wurde vor dem Hintergrund gegründet, dass es in Österreich keine gesetzlichen Ausnahmeregelungen für Finanzvermittler gibt, wie sie die deutsche Gewerbeordnung in Paragraf 34f vorsieht.

Magg steht ebenfalls als Geschäftsführer den beiden 2019 gegründeten Finanzadmin-Töchtern Vers-Admin Agentur GmbH und Vers-Admin M. GmbH vor, die das Versicherungsgeschäft in Österreich managen.

Der 41-Jährige Magg gehört Finanzadmin bereits seit 2016 an und ist nebenher auch in Interessenvertretungen der Branche tätig. So ist er Mitglied der Fachgruppe „Finanzdienstleister“ der Wirtschaftskammer Steiermark und sitzt im Vorstand des Branchenverbandes AFPA, einer österreichischen Interessenvertretung für selbstständige Finanz- und Versicherungsvermittler.

Die österreichische Unternehmenstochter Finanzadmin sei innerhalb der Fondskonzept AG ein besonders wachstumsstarker Zweig, daher sei der Eintritt von Finanzadmin-Chef Magg in den Vorstand des Mutterkonzerns „nur konsequent“, sagt Fondskonzept-Vorstandschef Hans-Jürgen Bretzke.

Neben Bretzke und dem neu hinzugekommenen Magg gehören dem Fondskonzept-Vorstand außerdem Heike Angele, Alexander Lehmann und Christian Sosnowski an.

Das macht Fondskonzept

Fondskonzept wurde 2000 zunächst als Fondskonzept Service GmbH gegründet und firmiert heute als AG. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen für freie Makler, Vertriebe, Vermögensverwalter, Banken, Versicherungen und Haftungsdächer an.

Zum jüngsten Jahreswechsel umfassten die im Konzern administrierten Mittel in Fonds und Fonds-Vermögensverwaltungen 18,4 Milliarden Euro. Davon entfallen knapp 2 Milliarden Euro auf die österreichische Finanzadmin und die dort angebundenen Haftungsdachvermittler.