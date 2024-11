DAS INVESTMENT: Herr Bretzke, Sie sind heute wohl mit am längsten in der Poolbranche aktiv.

Hans-Jürgen Bretzke: Von den agierenden Personen her bin ich mittlerweile wahrscheinlich schon der Opa der Fondsbranche. Ähnlich lange ist wohl nur Guntram Schloß von Apella dabei.

Was ist der Kern, der Fondskonzept ausmacht?

Bretzke: Wir kommen aus dem Fondsbereich, wie unser Name schon sagt. Wobei der Poolname nicht überall ein zuverlässiger Indikator für den Schwerpunkt ist. Unser Schwerpunkt sind Investmentfonds und Vermögensverwaltung. Wir haben in den letzten Jahren auch den Versicherungsbereich extrem ausgebaut und haben seit vergangenem Jahr auch Baufinanzierung dabei – die breite Palette der Finanzdienstleistungen.

Wie verteilt sich bei Ihnen das Geschäft?

Bretzke: 80 Prozent Fonds, 10 Prozent Haftungsdach, 10 Prozent Versicherungen. Im vergangenen Jahr haben wir 114 Millionen Euro Umsatz gemacht. 10 oder 12 Millionen davon kommen jeweils aus dem Haftungsdach in Österreich und aus dem Versicherungsgeschäft, der Rest ist Fondsgeschäft.

„Sozusagen eine Software-Schmiede mit angeschlossenem Finanzdienstleister“

Wie positioniert sich Fondskonzept in Abgrenzung zu Wettbewerbern?

Bretzke: Wir legen großen Wert auf IT-Prozesse, daher haben wir ebenso viele Programmierer wie Leute im Backoffice angestellt. Andere Pools haben da und dort Programme zusammengewurschtelt. Wir haben alles selbst gemacht, auch die Bipro-Schnittstellen. So sind wir zum Beispiel nicht vom Schnittstellen-Anbieter „Zeitsprung“ abhängig, wie es bei anderen oft der Fall ist. Bei uns läuft alles voll digital. Wir sind sozusagen eine Software-Schmiede mit angeschlossenem Finanzdienstleister.

Wenn man sich unter den großen Pools umhört, behauptet eigentlich jeder, dass gerade er sich durch eine besonders moderne Technik abhebt.

Bretzke: Ja, wir legen aber seit bald 25 Jahren dort unseren Schwerpunkt. Ich höre viel von Maklern über die anderen Programme. Wenn Sie den gesamten Markt bedienen wollen, brauchen Sie ein einfaches Programm. Woanders wird vielleicht behauptet, dass es ein digitales Depoteröffnungsverfahren gibt, aber der Link führt dann vielleicht einfach zum Portal der Depotbank. Bei uns wird beispielsweise für jedes Depot automatisiert überprüft, ob das Risiko zum Anlegerprofil passt. Wenn es nicht passt, erhält der Makler eine Aufforderung, es anzupassen. Ich sage mal: Sie kommen auch mit einem Fiat 500 ans Ziel. Aber wir sind eher die S-Klasse. Das soll nicht arrogant klingen, aber unser Programm ist sehr ausgefeilt. Wir investieren circa 3 Millionen Euro im Jahr in die IT.

Wie viele Vermittler betreuen Sie?

Bretzke: Etwas über 1.000 Vermittler. Wir suchen uns unsere Klientel aus. Wir wollen keine Makler, die drei oder vier Pool-Anbindungen haben. Wichtig ist uns, dass die Makler länger bleiben und auch unser System nutzen. Wer nur zweimal pro Monat in unser System geht, muss ja immer wieder nachfragen: Wo finde ich das und jenes? Das würde meine Leute verrückt machen.

Sie hatten schon einmal deutlich mehr Partner.

Bretzke: Wir hatten schon 1.700 oder 1.800 Makler. Das haben wir dezimiert. Wir sprechen den wirklich professionellen, hauptberuflichen Investmentfondsberater, Vermögensverwalter oder Versicherungsmakler an. Am besten mit Angestellten und mit einem Vertrieb. Die, die die Technik brauchen und den Rest selbst können. Die keinen Spezialisten im Hintergrund benötigen, der ihnen sagt, welche Krankenversicherung gut ist und ihnen beim Ausfüllen von Anträgen hilft. Die meisten unserer Vermittler haben im Fondsbereich nur eine Anbindung. Im Versicherungsbereich können unsere Partner auch über uns arbeiten, sie können aber auch ihre Direktvereinbarungen in unser System einlesen. Das hat auch einen guten Grund: Wenn jemand mehrere Systeme hat, muss er seinem Endkunden auch mehrere Apps und Online-Zugänge zur Verfügung stellen. Das geht über unser Servicesystem Smart MSC einfacher.

Wie funktioniert Ihr Geschäftsmodell als Pool?

Bretzke: Wir behalten je nach Bestandsgröße einen fixen prozentualen Overhead der Courtage ein. Einige Partner haben ein Modell gewählt, bei dem wir 4 oder 5 Basispunkte auf den gesamten Kundenbestand erhalten, egal, was der Bestand enthält. Im Geschäft mit kleineren Pools oder Vertrieben berechnen wir 3 bis 4 Basispunkte. Wer im Versicherungsbereich seine Direktanbindungen über uns verwaltet, unser System quasi als Maklerverwaltungsprogramm nutzt, zahlt pro Vertrag pro Monat 10 Cent inklusive aller Bipro- Anwendungen. Wenn ein Makler allerdings über uns direkt Geschäft einreicht und wir einen Overhead haben, zahlt er natürlich nichts.

Fondskonzept hat auch ein Haftungsdach, die Finanzadmin. Es spielt in Deutschland aber kaum eine Rolle.

Bretzke: Wir sind nur in Österreich tätig. Dort aber sind wir Marktführer.

Wieso bieten Sie das Haftungsdach nicht auch in Deutschland an?

Bretzke: Weil wir das für nicht notwendig halten. In Österreich gibt es keine Gewerbeordnungserlaubnis nach 34f, in Deutschland dagegen wurde das Haftungsdach nicht Pflicht. Man kann sich damit auch viele Risiken einkaufen.

Das Thema Provisionsverbot scheint zwar in die Ferne gerückt zu sein, aber ganz vom Tisch ist es nicht. Was würde es für Sie bedeuten, wenn es zukünftig einmal kommt?

Bretzke: Die meisten unserer Makler arbeiten mit Servicegebühren, man muss vorbereitet sein. Deshalb haben wir in unserer Firma auch einen hohen Barbestand. Damit wir weitermachen können, bis die einzelnen Makler auf die neue Vergütung umgestellt haben. In ungefähr einem Jahr dürften wir übrigens pari sein: Dann besteht die Hälfte unserer Einnahmen aus Bestandscourtagen und die andere Hälfte aus Servicegebühren.

Wie sollten sich Makler aufstellen, um zukunftsfähig zu sein?

Bretzke: Das Geschäftsmodell der Zukunft umfasst Dinge, die wirklich beraten werden. Die meisten meiner Makler haben über 10 Millionen Euro Bestand. Viele Vermittler am Markt beraten ja noch zu Autoversicherungen und diversen kleinen Nebendingen. Das ist unverhältnismäßig viel Aufwand, wenn sie daran am Ende nur 80 oder 100 Euro im Jahr verdienen. Das lohnt sich nur, wenn sie dann auch alle anderen Verträge des Kunden erhalten. Und warum haben wir eigentlich nicht schon längst die Zillmerung abgeschafft, wie in anderen Ländern? Sagen Sie mal einem Investmentmakler, er brauche eine Zillmerung, der lacht sich kaputt. Der will jedes Jahr seine ein Prozent Servicegebühr haben – laufende Erträge und keine Zillmerung, wo er dann noch die Gefahr der Stornohaftung hat. Der Durchschnittsverdienst von Maklern liegt bei 2.500 Euro im Monat – das müssen Sie sich einmal vorstellen. Ich denke, dass bei vielen Maklern die Haupteinnahmequelle die Ehefrau oder der Ehemann ist. Ich kenne solche Fälle.

Der Maklermarkt ist überaltert. Wird sich die Zahl der Berater absehbar stark ausdünnen?

Bretzke: Das glaube ich nicht. Die Kunden werden ja auch immer älter und brauchen deshalb immer länger Betreuung. Ich möchte ja als 70-Jähriger nicht von einem 25-Jährigen betreut werden. Der weiß überhaupt nicht, was ich will. Ich habe Makler bei mir, die mit 78 noch arbeiten. Das ist einer der Gründe, warum wir die Vermögensverwaltung gegründet haben. Dann kann man es sich auch im Alter einfacher machen und hat weniger Zeitaufwand, als wenn man bei einem Fondstausch jeden einzelnen Kunden anrufen muss. Und es ist auch gerechter, weil alle Kunden gleich gehandelt werden. Wir haben vor fünf Jahren die Vermögensverwaltung gegründet, vor vier Jahren die ersten Strategien aufgelegt. Anfang des Jahres hatten wir dort 122 Millionen Bestand, heute sind es über 260 Millionen. Wir waren auch die ersten, die Vermögensverwaltung per Sparplan ab 50 Euro anbieten, bei einer Depotgebühr von 18 Euro. Das können wir nur durch unsere Technik so günstig machen.

„Fondskonzept funktioniert auch ohne mich“

Aus der Branche ist oft zu hören, dass das Nachwuchsthema ein großes ist. Sehen Sie da kein Problem?

Bretzke: Es kommen ja durchaus auch junge Makler nach. Ich sehe insgesamt mehr das Problem, dass alle Kundenbestände kaufen möchten, aber niemand verkaufen will.

Sie betonen gerne, dass Fondskonzept in Familieneigentum ist. Wie wirken sich die Eigentümerverhältnisse auf das Geschäft aus?

Bretzke: Wir sind ein Familienunternehmen, weil es der Familie zu 89 Prozent gehört. Aber zu je 4,5 Prozent gehört es noch zwei Vorständen. Und dann sind noch 100 Makler beteiligt. Wir haben vergangenes Jahr 4,1 Millionen Euro Gewinn vor Steuern gemacht. Davon schütten wir exakt null Euro an die Besitzer aus. Seitdem wir 2005 eine AG sind, haben wir nur zweimal an die Aktionäre ausgeschüttet. Das Geld bleibt im Unternehmen. Wir haben noch kein einziges Jahr negativ abgeschlossen. Wir haben mehr als 19 Millionen Euro Eigenkapital und 7 Millionen Euro auf der Bank – falls etwas passiert.

Maklerpools sind in den Fokus von Private-Equity-Investoren gerückt, in den vergangenen Jahren gab es zwei spektakuläre Einstiege. Wie verändert das den Charakter der Poolbranche?

Bretzke: Das klassische Modell für einen Private-Equity-Investor ist ja: Man kauft ein Unternehmen und versucht, den Umsatz und das Ebitda zu vervielfältigen, auch gerne mit Schulden, um es dann zu verkaufen. Die Gewinnmargen der Pools sind keine Margen, die für einen Investor interessant sind. Interessant wird es nur, wenn die Kosten gesenkt werden. Aber es herrscht kein Interesse am Pool, an seinem Geschäftsmodell oder am Kunden. Bei unserem familiengeführten Unternehmen dagegen habe ich Interesse daran, dass das Geschäft weiterläuft. Ich habe zum Beispiel 2,4 Millionen Euro Abschreibungen, alles für Software. Wenn ich die Software nicht ständig erneuern würde, würde ich jedes Jahr 2 Millionen sparen. Mein Ebitda würde um 2 Millionen nach oben gehen und meine Firma plötzlich 50 Prozent mehr wert sein. Allerdings wäre ohne große Investitionen meine Software in einigen Jahren veraltet. Fondskonzept wird garantiert nicht an eine Heuschrecke verkauft.

Wie steht es um die Nachfolge im Unternehmen? Fondskonzept scheint sehr auf Sie zugeschnitten zu sein.

Bretzke: Der Markt behauptet das, aber das stimmt nicht. Die Fondskonzept funktioniert vollkommen auch ohne mich. Das einzige, was ich mache, ist die Vermögensverwaltung, da bin einer von zwei Vorständen. Um den Vertrieb kümmert sich der Vertriebsvorstand. Und die IT machen meine ITler mit dem IT-Vorstand. Personal macht mein Personalvorstand. Wir haben auch genug Eigengewächs im Unternehmen. Wenn ich nicht mehr weitermachen kann, dann muss natürlich jemand da sein. Das ist auch in meinem Interesse. Aber wieso eigentlich Nachfolge – ich bin nicht 85, sondern 65.



Über den Interviewten:

Hans-Jürgen Bretzke ist Vorstandsvorsitzender des Maklerpools Fondskonzept.