Svetlana Kerschner 31.07.2012

Fondskonzept mit Beratungs-Software nach § 34 f GewO

Am 1. Januar 2013 tritt der Paragraf 34 f der Gewerbeordnung (GewO) in Kraft. Der Maklerverbund Fondskonzept bietet jetzt schon Software zur Beratungsdokumentation an, die den neuen Anforderungen entsprechen.