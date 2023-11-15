Beratungssoftware Fondskonzept und Finanzportal 24 erweitern Zusammenarbeit

Fondskonzept und Finanzportal 24 erweitern Zusammenarbeit
Der offene Maklerverbund Fondskonzept und Finanzportal 24, ein Hersteller von Beratungssoftware, haben angekündigt, ihre Zusammenarbeit auszubauen. Dadurch soll die Datenanalyse in der Kundenberatung vertieft werden.
Durch die Erweiterung sollen Makler umfangreichere Informationen über Investmentfonds, Vermögensverwaltungen und Versicherungen nutzen können. Dadurch sei eine detailliertere Analyse der finanziellen Situation der Kunden möglich. Zudem lassen sich auch Ziele für den Vermögensaufbau und die Ruhestandsplanung in die Auswertungen integrieren.
Automatisierung der Datenbankpflege
„Das Spektrum umfasst nahezu das gesamte finanzielle Engagement bei Anlagen und Verbindlichkeiten“, heißt es seitens des Unternehmens. „Hierzu zählen unter anderem offene und geschlossene Investmentfonds, Sparguthaben, Immobilienvermögen, Immobilien- und Verbraucherkredite sowie Lebensversicherungen und liquide Mittel auf Girokonten.“
Ein Kernaspekt der Erweiterung sei die Automatisierung der Datenpflege, die den Beratungsprozess effizienter gestalten und Fehlerquellen reduzieren soll.