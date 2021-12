Fondskonzept: Vertriebsleiter Klaus Dittrich gestorben

Wie Fondskonzept mitteilt, ist Klaus Dittrich, der den Vertrieb des Unternehmens leitete, am vergangenen Wochenende nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben. „Wir verlieren einen wunderbaren und stets humorvollen Menschen“, erklärten die Fondskonzept-Vorstände Heike Angele und Hans-Jürgen Bretzke.Dittrich gehörte der Fondskonzept AG seit dem Jahr 2007 an. Er war zusammen mit seinem Kollegen Helmut Grieger als Makler- und Geschäftspartnerbetreuer für Kunden in ganz Deutschland verantwortlich.