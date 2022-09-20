Absatzstatistik August 2022 Diese 11 Fonds sind aktuell die Lieblinge im Finanzvertrieb

Platz 11 (5 Punkte)

Pictet Global Megatrend Selection

Pictet - Global Megatrend Selection-P EUR
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Der Pictet Global Megatrend Selection belegt in der gemeinsamen Top-Seller-Liste von Netfonds, Fondsnet, Jung, DMS & Cie., Apella, MLP, BCA, Fondskonzept, DAB BNP Paribas, Fonds Finanz, Ebase und Blau Direkt aktuell Platz 11 von 11.

ISIN: LU0386882277
Auflegung: 31.10.2008
Fondsvermögen: 11.459,60 Mio. Euro (Stand: 15.09.2022)

Quelle: FWW

 

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert.