Absatzstatistik November 2022 Diese 10 Fonds sind aktuell die Lieblinge im Finanzvertrieb
Platz 10 (5 Punkte)
Tungsten Trycon AI Global Markets
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026
Der Tungsten Trycon AI Global Markets belegt in der gemeinsamen Top-Seller-Liste von Netfonds, Fondsnet, Jung, DMS & Cie., Apella, MLP, BCA, Fondskonzept, DAB BNP Paribas, Fonds Finanz, Ebase und Blau Direkt aktuell Platz 10 von 10.
|ISIN:
|LU0451958135
|Auflegung:
|01.02.2010
|Fondsvermögen:
|100,20 Mio. Euro (Stand: 19.12.2022)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert.
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